My Home My Destiny, le trame dal 30 dicembre al 3 gennaio

Da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di My Home My Destiny. La soap opera turca è visibile tutti i giorni, a partire dalle ore 16:10.

My Home My Destiny 30 dicembre 3 gennaio, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir.

Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Durante My Home My Destiny di lunedì 30 dicembre, la missione a Duzce di Zeynep e Baris ha l’esito sperato. I due, infatti, riescono a convincere Benal a tornare a casa ad Istanbul, dove ad attenderla c’è la figlia. La donna, non appena fa rientro in città, è accolta da tutti nel migliore dei modi e Nermin le propone di trasferirsi da loro.

My Home My Destiny, le trame

Durante la puntata della soap in onda il 31 dicembre, Mehdi comunica a Cengiz di non voler mai più lavorare con loro. Tale scelta del protagonista, però, è destinata ad avere pesanti ripercussioni.

Nel frattempo, Zeynep e Baris sono preoccupati: dopo l’attacco alle due case, i due temono per le loro famiglie. Il protagonista si sente responsabile per quello che è avvenuto e, dopo essersi scusato con tutti, promette che farà tutto ciò che può pur di riuscire a difendere i propri cari.

Mercoledì 1° gennaio, cambia la programmazione di Canale 5. In occasione della festività di Capodanno, infatti, My Home My Destiny non va in onda.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

In My Home My Destiny di giovedì 2 gennaio, Ali Riza va da Nuh per presentare Mehdi all’amico Sadi. Quest’ultimo è la persona che, secondo lui, potrebbe risolvere la grave situazione che si è creata fra il protagonista e Meto. Infine, il venerdì, Nuh è ignaro di ciò che sta per accadere da lì a poco e si comporta come sempre con Mehdi. Invece, Meto affronta direttamente Zeynep, mentre quest’ultima tiene in braccio Mujgan.

My Home My Destiny 30 dicembre 3 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.