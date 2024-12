Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 30 dicembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 30 dicembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca è proposta in prime time, a partire dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 30 dicembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 30 dicembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 30 dicembre, Hazar ha svolto l’intervento e le sue condizioni sono in miglioramento. Il medico, tuttavia, gli comunica che ha rischiato di perdere la vita per una complicanza. Una notizia, questa, che lo turba e non poco. Al suo capezzale, oltre alla moglie, c’è Nasuh. Intanto, Miran, scosso dopo le scoperte fatte nella puntata della scorsa settimana, prova ad avere qualche informazione in più sulla nonna.

Il protagonista può contare sulla vicinanza dell’amata Reyyan, che nonostante tutto quello che è avvenuto prova in tutti i modi a dargli supporto.

Spoiler finale

In seguito, durante l’appuntamento odierno della soap turca, le dinamiche famigliari hanno una svolta. I membri della famiglia Aslanbey, infatti, decidono di opporsi ad Azize. In particolare, Miran è una furia dopo quello che ha scoperto sul suo conto e non è intenzionato a sentire altre informazioni. In contemporanea, il protagonista è ferito dalle parole che ha pronunciato sul suo conto Reyyan. Quest’ultima si è accorta di aver sbagliato e prova a chiedere scusa all’uomo. Il personaggio principale, tuttavia, non sembra intenzionato a perdonare la donna e confessa di non voler avere più niente a che fare con lei.

Hercai Amore e Vendetta 30 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.