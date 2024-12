Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 23 dicembre: trama, cast e finale

Lunedì 23 dicembre, su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, è possibile vedere un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca, giunta nel nostro paese alla seconda stagione, è proposta in prima serata, alle 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 23 dicembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 23 dicembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta del 23 dicembre, Azat è infuriato con Reyyan. L’uomo, in particolare, vorrebbe che la giovane rimanesse lontana da Miran e dalla sua famiglia, giudicata un pericolo per lei. Tuttavia, la protagonista sembra voler comunque avere contatti con il marito. Ben presto, quest’ultimo ed Azat arrivano al faccia a faccia, durante il quale volano parole pesanti e minacce. Reyyan, scossa per l’ennesimo momento di forte tensione, chiede ai due di lasciarla da sola.

In seguito, Reyyan ed Azat hanno, da soli, un confronto, durante il quale la ragazza ammette di voler cercare a tutti i costi la verità. In particolare, la donna è convinta che l’unico modo per mettere la parola fine alla faida famigliare è quello di aiutare Miran.

Spoiler finale

Nel frattempo, nel corso dell’appuntamento di oggi della serie, Esma decide di chiamare Hazar con l’obiettivo di avere maggiori informazioni in merito alla lettera. Miran, a sua volta, fa una scoperta che potrebbe cambiare per sempre il corso degli eventi e che lo porta ad avere dei dubbi su tutto ciò che, per anni, ha sentito dire dalla nonna Azize. Infine, Nasuh mette Yaren di fronte ad una dura scelta.

Hercai Amore e Vendetta 23 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.