Tom e Lola episodi Capace o non capace e Una morte anticipata su Giallo: trama, cast e finale

Lunedì 30 dicembre, su Giallo, sono in onda gli episodi dal titolo Capace o non capace e Una morte anticipata di Tom e Lola. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, prende il via alle 21:10 circa, sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Tom e Lola Capace o non capace, regista e dove è girata

La prima stagione di Tom e Lola, serie originaria della Francia e del Belgio, dove si sono svolte anche le riprese, è composta da dodici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Giallo ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. Le società che l’hanno realizzata sono le DEMD Productions, France Télévisions, Be-FILMS e RTBF.

La regia è a cura di Jason Roffé, Stephan Kopecky, Thierry Petit, Octave Raspail, Jason Roffé e Adeline Darraux. La sceneggiatura, invece, è firmata da Camille Couasse, Sarah Farkas, Juliette Fourniez Motta, Emmanuel Jacomet, Joseph Lantigny, Khajag Soudjian, Charlène Galan e Aurore Bruey.

Tom e Lola Capace o non capace, la trama

Durante l’appuntamento dal titolo Capace o non capace di Tom e Lola, i protagonisti sono in ansia per le sorti di Romeo. Quest’ultimo, infatti, si è buttato in mare da una scogliera, ma non riemerge. Poco tempo dopo, gli amici notano che nello stesso punto è apparso un cadavere. Si tratta del corpo privo di vita di Vincent, migliore amico di Romeo che è scomparso nel niente poche ore prima. I personaggi principali, chiamati sul luogo, iniziano ad indagare, in quanto sospettano si sia verificato un omicidio.

Una morte anticipata, la trama

In seguito, prende il via la puntata intitolata Una morte anticipata della serie. In essa, nella stazione di polizia fa il suo arrivo una signora, che afferma di essere stata uccisa dal marito. I poliziotti che analizzano la vicenda scoprono che l’uomo è morto alcuni mesi prima. Per tale motivo, la donna non è presa sul serio ma, quando sta per essere riaccompagnata a casa, ha un grave malore.

Tom e Lola Capace o non capace, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tom e Lola, serie tv poliziesca la cui prima puntata è in onda, in Italia, su Giallo dalle 21:10 circa di lunedì 30 dicembre.