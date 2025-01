Yellowstone 5 ultima puntata: trama, cast e curiosità

Venerdì 3 gennaio è in onda l’ultima puntata di Yellowstone 5. Con l’appuntamento odierno giunge al termine la serie. Il titolo è visibile in prima serata, dalle 21:20 circa, su Sky Atlantic.

Yellowstone 5 ultima puntata, regista e dove è girata

Appartenente al genere drammatico, le società che hanno realizzato la produzione sono Linson Entertainment, Bosque Ranch Productions, Treehouse Films, 101 Studios ed MTV Entertainment Studios. Ideata da Taylor Sheridan e e John Linson, la prima ha firmato anche la sceneggiatura. Fra coloro che hanno curato la regia spiccano Christina Alexandra Voros, Michael Friedman e la stessa Taylor Sheridan. Le riprese si sono svolte soprattutto nei pressi di Park City, nello Stato del Colorado.

Yellowstone 5 ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata di Yellowstone in onda oggi, venerdì 3 gennaio, la famiglia protagonista continua a dover fare i conti con il futuro del ranch. Il più turbato sembra essere Jamie. L’uomo, infatti, da quando è morto il protagonista, non sembra più riuscire a trovare un equilibrio e dimostra di aver bisogno del supporto di qualcuno.

Nel frattempo, Beth e Travis, dopo numerose difficoltà, hanno un nuovo incontro. Sembrava impossibile, ma alla fine potrebbe aver trovato un accordo. La prima, in particolare, decide di recarsi in Texas alla ricerca del secondo, al quale vuole chiedere aiuto.

Spoiler finale

Nel corso del finale di serie, i Dutton devono fare i conti con le difficoltà economiche. Kayce, soprattutto, pensa ad un modo per salvare il ranch e, contemporaneamente, trovare tutti i soldi necessari per riuscire a pagare le tasse. La situazione non fa altro che alimentare la tensione, al punto che Beth rischia di arrivare allo scontro con Jamie.

Infine, quest’ultimo è costretto ad affrontare alcuni problemi. Il personaggio interpretato da Wes Bentley, infatti, si trova costretto ad affrontare le conseguenze di alcune gravi accuse mosse contro di lui.

Yellowstone 5 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della quinta stagione ed ultima stagione di Yellowstone, che termina oggi, venerdì 3 gennaio, con gli appuntamenti in onda a partire dalle ore 21:20 circa sulla rete Sky Atlantic.