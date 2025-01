Il forno delle meraviglie 3 gennaio: protagonista Tigullio

Venerdì 3 gennaio, dalle ore 21:20 circa su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il Forno delle Meraviglie. Il programma, giunto alla seconda edizione, è condotto da Fulvio Marino.

Il forno delle meraviglie 3 gennaio, il giudice speciale è Tommaso Cassissa

La terza puntata de Il forno delle meraviglie 2, in onda oggi, venerdì 3 gennaio, è ambientata in Liguria. In particolare, Fulvio Marino si reca nella zona di Tigullio. Si tratta di una delle zone maggiormente rinomate dell’area metropolitana di Genova, un golfo ricco di insenature e piccoli porti, che attraggono ogni anno migliaia di visitatori, sia italiani che internazionali.

Durante la puntata, il conduttore Fulvio Marino è accompagnato, come di consueto, da un giudice speciale. In tale ruolo, questa settimana, c’è Tommaso Cassissa, noto soprattutto con il nome d’arte Tommycassi. Si tratta di un giovane comico e youtuber, nato nel 2000 proprio a Genova e grande amante della focaccia.

Come funziona il programma

Non cambia il meccanismo di funzionamento del format. Nel corso de Il forno della meraviglia di oggi, infatti, si affrontano tre panetterie. Esse si fronteggiano in altrettante prove. Nella prima, i concorrenti si cimentano in una realizzazione salata. Nella seconda devono riuscire a convincere Fulvio Marino tramite una preparazione dolce. Infine, nella terza e decisiva manche, gli esperti propongono una specialità della casa, che prende il nome di Prodotto Meraviglia. Il vincitore, oltre al titolo di Miglior panificio della zona, ottiene un assegno pari a 1500 euro in gettoni d’oro.

Il forno delle meraviglie 3 gennaio, quali sono le panetterie in gara

Durante Il forno delle meraviglie del 3 gennaio gareggia Fiordiponti, posto a Santa Maria Ligure. Il titolare è Gabriele, che ha iniziato ad impastare a soli 14 anni. Il panificio è stato fondato da lui e dalla moglie e la loro specialità è la focaccia: “In estate, i turisti fanno la fila pur di mangiarla“.

Il secondo forno in gara è a Rapallo e si chiama Randazzo. Il padrone di casa è Pino, che in tutta la regione gestisce ben sette punti vendita. Afferma: “I nostri punti di forza sono la qualità e la genuinità dei nostri prodotti“. La sua carriera è iniziata a 16 anni, quando ha svolto una stagione estiva all’interno di una pasticceria.

Infine, nella puntata spera di ottenere la vittoria il Nuovo mulino di Patty. Si tratta di un’attività che ha sede a Chiavari e che è gestita da Benito e Patrizia, rispettivamente fornaio e titolare. Il forno propone le specialità locali, mischiate con la tradizione partenopea: entrambi, infatti, sono nati a Torre del Greco.