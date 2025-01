Tradimento, la puntata del 5 gennaio: trama, cast e curiosità

Domenica 5 gennaio, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Tradimento. La serie tv appartenente al genere drammatico è proposta, sulla rete ammiraglia del Biscione, dalle ore 21:25 circa.

Tradimento 5 gennaio, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Tradimento 5 gennaio, la trama

Nel corso di Tradimento di oggi, domenica 5 gennaio, l’indagine relativa all’incidente arriva, finalmente, ad una svolta. Davut, infatti, decide di parlare con il procuratore Tuncay e racconta tutta la verità. L’investigatore scopre, così, che Tim ha provato a far ricadere tutte le colpe su Olyum. Inoltre, con la sua testimonianza coinvolge nel caso anche la madre Nuran, che ha ricattato il ragazzo: qualora non avesse coperto il figlio sarebbe stato licenziato.

Subito dopo aver appreso la verità, il procuratore Tuncay avvia le pratiche per scagionare Olyum. La ragazza, interpretata dall’attrice Feyza Sevil Gungor, non appena torna in libertà avvisa Tolga, che fa ritorno ad Ankara quando viene informata della situazione dalla protagonista Guzide.

Spoiler finale

Intanto, durante Tradimento di domenica 5 gennaio, la famiglia dell’uomo che ha perso la vita nell’incidente si mette in contatto con la stampa. In particolare, confessano ad una giornalista che il legale difensore di Tim Jankens li ha convinti ad accusare Oylum.

Lara e Kaan, durante la puntata odierna, stanno provano ad organizzare un piano per raggirare Ozan. In contemporanea, Tarik e Sezai sono alla ricerca delle prove per incolpare Ismet del furto di denaro avvenuto ai danni della famiglia Jankens.

Tradimento 5 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.