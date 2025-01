Amore e Vendetta Zorro il 7 gennaio su Canale 5: trama, cast e curiosità

Martedì 7 gennaio, su Canale 5, prende il via Amore e Vendetta Zorro. La serie tv, visibile in prima visione assoluta, è trasmessa dalle ore 21:25 circa.

Le società che hanno realizzato Amore e Vendetta Zorro sono Secuoya Studios e Amazon MGM Studios. Il titolo, mai trasmesso prima d’ora in chiaro, è stato distribuito in varie parti del mondo a pagamento sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, dove ha debuttato nel gennaio dello scorso anno.

Ideato da Carlos Portela, il titolo ha come registi Javier Quintas, Jorge Saavedra e José Luis Alegría. Il già citato Portela, invece, ha scritto la sceneggiatura. La prima ed unica stagione è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte in varie città della Spagna, concentrandosi soprattutto sulle Isole Canarie.

Al centro della storia, in Amore e Vendetta Zorro, c’è Don Diego de la Vega. Quest’ultimo, interpretato da Miguel Bernardeau (noto per essere nel cast di Elite), è l’aristocratico figlio unico di Don Alejandro de la Vega. Il genitore, ricchissimo proprietario terriero, è stato ucciso e tale fatto ha turbato profondamente il protagonista, che decide di tornare in California con l’obiettivo di trovare i killer del genitore e vendicarsi. Una volta rientrato nella sua terra di origine, però, scopre di essere stato scelto da Corvo Notturno per assumere il ruolo di Zorro.

Spoiler finale

Diego, che ha imparato l’arte della spada mentre frequentava l’Università in Spagna, in un primo momento decide di rifiutare di indossare la maschera di Zorro. Parlando con Corvo Notturno palesa la sua contrarietà, ancora scosso per i dolori che ha causato nella sua famiglia tale figura. Ben presto, però, cambia idea, deciso ad aiutare le persone in difficoltà. Mentre Diego continua ad indagare sul padre, l’alter ego Zorro agisce in difesa delle popolazioni oppresse dal governatore e dai ricchi rancheros.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Amore e Vendetta Zorro, al via su Canale 5 nel prime time di oggi, martedì 7 gennaio, e visibile in diretta streaming ed on demand sul sito Mediaset Infinity.