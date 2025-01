My Home My Destiny, le trame dal 7 al 10 gennaio

Da martedì 7 a venerdì 10 gennaio, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera è visibile tutti i giorni per circa 20 minuti, dalle 16:45 alle 17:05, quando la linea passa, poi, a Pomeriggio Cinque News con Myrta Merlino.

My Home My Destiny 7 10 gennaio, regista e dove è girata

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Dopo alcune settimane nel segno delle modifiche, il titolo torna nella consueta collocazione oraria. Con la fine delle festività natalizie, infatti, si ricompone il classico palinsesto di Canale 5, con il ritorno in onda di Endless Love, Uomini e Donne e la striscia quotidiana di Amici.

My Home My Destiny 7 10 gennaio, la trama

Durante My Home My Destiny di martedì 7 gennaio, Zeynep passa sempre più tempo in compagnia di Nesrim. In particolare, la protagonista approfondisce la conoscenza della donna, ignara della sua vera identità. Si tratta, infatti, di Gulbin, ovvero la sorella che è fuggita da casa quando Zeynep era ancora piccola.

Il mercoledì, Nermin organizza un incontro con Ali Riza, Sultan e Sakine, ai quali propone un progetto. Tutti e tre, inizialmente, sono molto scettici. Nermin, tuttavia, racconta di essere entrato nuovamente in possesso dei soldi e, alla fine, convince tutti della bontà della sua proposta.

Spoiler finale

La settimana con My Home My Destiny procede giovedì. Benal è in ansia per lei e per la sua bambina, ma è rassicurata da Cemile e Nuh. Intanto, Zeynep continua a frequentare Nesrim. Infine, il venerdì, Nermin annuncia di voler lasciare le redini dell’azienda nelle mani di Zeynep. Ciò crea nuova tensione nella protagonista, con gravi ripercussioni che rischiano di minare la sua relazione con Baris.

My Home My Destiny 7 10 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.