Primo Appuntamento, il 7 gennaio la nuova edizione: single ed andamento coppie

Flavio Montrucchio, martedì 7 gennaio, è al timone della prima puntata di Primo Appuntamento 9. Il format, anche nella nuova edizione, è visibile su Real Time dalle ore 21:20 circa.

Primo Appuntamento 7 gennaio, Antonino e Joanna

Non cambia il regolamento di Primo Appuntamento. In ogni puntata, le porte del ristorante si aprono per otto single. Essi, da tempo alla ricerca dell’anima gemella, accettano di partecipare ad un appuntamento al buio, con un partner che conoscono solo dopo essere giunti nel locale. Passano insieme tutta la serata e, alla fine, devono decidere se abbandonare insieme o da soli il ristorante. A supportare i protagonisti torna il barman Mauro. Assente la maitre Barbara: al suo posto, nelle nuove puntate il compito di accogliere i single è affidato direttamente a Flavio Montrucchio.

A Primo Appuntamento del 7 gennaio c’è Antonino. Ha 28 anni, è di Varese ma vive a Bologna. Lavora come operatore farmaceutico, ovvero prepara i medicinali che poi sono venduti ai clienti. In passato ha cambiato vita per amore, ma è single da due anni. Cena con la 24enne Joanna, argentina che vive in Italia da diciotto anni. Lavora in una spa ed adora essere al centro dell’attenzione. Assicura di “non avere peli sulla lingua“.

Ciro e Cecilia

Nel corso di Primo Appuntamento del 7 gennaio c’è Ciro, da Napoli. Lavora come tecnico installatore di cristalli e ha l’hobby per la palestra. È molto legato alla sua terra di origine e, non a caso, porta con sé un regalo per tutto lo staff del ristorante: le tipiche sfogliatelle. Passa la serata con Cecilia, barese di 26 anni. È una guida turistica e lavora in un call center. Carattere forte e sanguigno, sottolinea: “Sono focosa, cerco un uomo sveglio e bello“.

A Primo Appuntamento del 7 gennaio arriva la 65enne Angela. È di Saronno, è pensionata da qualche mese e nel tempo libero fa nuoto e karate. Dichiara: “Nessuno mi toglierà il sorriso, spero di conoscere una persona solare ed energica“. Incontra Giampiero, 70enne e bancario in pensione. Vive ad Alzano Lombardo ed è molto sportivo, praticando, fra gli altri, sci e motociclismo.

Primo Appuntamento 7 gennaio, Fabio e Valentina

Durante Primo Appuntamento di oggi c’è Fabio. Ha 43 anni ed è di Roma, dove lavora nel settore contabile di un ufficio. Afferma: “Mi definiscono un bonaccione, ma sono pesci e ho tanti sogni. Sono single da qualche anno, le mie storie finiscono perché mi sveglio e capisco ciò che non va“. Spera di trovare l’amore con Valentina, 36 anni originaria della provincia di Bologna. Svolge tante attività di volontariato a favore degli animali e sogna di diventare naturopata. Si definisce single “da una vita intera“, oltre che “timida” e “chiusa”.