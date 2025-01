Profilo falso 2 dall’8 gennaio su Netflix: trama, cast e finale

Mercoledì 8 gennaio, su Netflix, è rilasciata alla visione Profilo falso 2. La seconda stagione della serie è rilasciata dalla piattaforma di intrattenimento streaming a partire dalle ore 09:00.

Profilo falso 2, regista e dove è girata

Profilo falso è una produzione originale della Colombia. Con il suo mix di erotismo e thriller, il primo capitolo è stato una delle sorprese del 2023, riuscendo ad ottenere un enorme successo internazionale. Non a caso, il titolo è stato uno dei più visti in numerosi paesi del mondo, Italia compresa.

Creata da Pablo Illanes, quest’ultimo ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Fernanda Lema e Mauricio López. La regia, invece, è a cura di Klych Lopéz e di Catalina Hernández. Realizzata da Tis Production, le riprese si sono svolte in Colombia. Il secondo capitolo è composto da dieci appuntamenti, rilasciati tutti insieme l’8 gennaio. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti.

Profilo falso 2, la trama

La protagonista di Profilo falso, anche nelle nuove puntate, è Camila Roman, interpretata dall’attrice Carolina Miranada. Qualcuno, infatti, continua ad utilizzare la sua identità per compiere dei sanguinosi omicidi. Le vittime prescelte, così come in passato, sono alcuni degli uomini più ricchi ed affascinanti della Colombia. Le vittime sono scelte ed adescate online, con il killer che entra in confidenza con loro utilizzando un profilo fasullo con il nome di Camila come nickname.

La protagonista, durante i dieci appuntamenti della serie, è costretta ancora una volta a provare di essere innocente. Per farlo, deve lavorare al fianco di Miguel Estevez, con il quale ha avuto una relazione che si è interrotta in maniera brusca dopo un tradimento.

Spoiler finale

Durante la seconda stagione di Profilo falso continuano ad essere centrali le dinamiche presenti all’interno dell’oramai noto condominio Riviera Esmeralda. All’interno dell’edificio, infatti, sono destinati ad emergere segreti mai confessati, che potrebbero alimentare la tensione già alta e portare a sanguinose vendette.

Profilo falso 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Profilo falso, la cui seconda stagione è in onda, su Netflix, a partire dalle ore 09:00 di mercoledì 8 gennaio.