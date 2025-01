Ritorno in Paradiso puntata Il ritorno: trama, cast e curiosità

Mercoledì 8 gennaio, Rai 2 manda in onda la puntata Il ritorno di Ritorno in Paradiso. La serie tv, visibile in prima visione assoluta, prende il via alle 21:20 circa, subito dopo la fine dello spazio di approfondimento TG2 Post.

Ritorno in Paradiso Il ritorno, regista e dove è girata

Appartenente al genere poliziesco, la società che hanno realizzato Ritorno in Paradiso sono Red Planet Pictures e BBC Studios Productions Australia. Nato come spin off della celebre Delitti in Paradiso, il titolo è originario dell’Australia, dove ha debuttato nel settembre dell’anno scorso sull’emittente locale ABC.

Le riprese si sono svolte in varie località del nord est dell’Australia, dove è ambientata anche la trama. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2, eccezionalmente nella prima settimana di programmazione, propone un appuntamento oggi e un altro venerdì 10 gennaio. I restanti quattro dovrebbero essere in onda per altrettante settimane nel prime time del mercoledì.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Peter Mattessi, Elizabeth Coleman, Alexandra Collier e Kodie Bedford. La regia, invece, è a cura di Mat King e Tenika Smith. Il primo ha diretto i primi tre episodi, mentre le restanti puntate sono curate dalla seconda.

Ritorno in Paradiso Il ritorno, la trama

Al centro della trama dell’appuntamento Il ritorno di Ritorno in Paradiso c’è l’ispettrice Mackenzie Clarke. Quest’ultima, cinque anni prima, ha lasciato Dolphin Cove, sua città natale, per trasferirsi a Londra per una promozione. Prima di abbandonare il borgo, però, ha abbandonato sull’altare Glenn Strong, fidanzato dell’epoca, medico legale nonché figlio del capo della polizia.

La vita della protagonista cambia nuovamente quando deve lasciare Londra, dove è accusata di aver falsificato delle prove. Mackenzie torna, così, a Dolphin Cove, dove riceve un gelido benvenuto dalla comunità locale, che non l’ha mai perdonata per ciò che ha fatto prima di andarsene in città.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento Il ritorno, la protagonista indaga su un delicato caso di omicidio. La vittima è un agente immobiliare, ucciso a coltellate sulla spiaggia dove si stava celebrando una festa con numerosi surfisti. La vicenda è complessa e costringe la protagonista a riallacciare i rapporti con le vecchie conoscenze.

Ritorno in Paradiso Il ritorno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Ritorno in Paradiso, la cui prima puntata prende il via oggi, mercoledì 8 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2.