Leopardi Il poeta dell’Infinito ultima puntata: trama, cast e curiosità

Mercoledì 8 gennaio, Rai 1 manda in onda l’ultima puntata di Leopardi Il poeta dell’Infinito. La fiction, che ricostruisce la vita del poeta Giacomo Leopardi, è visibile dalle 21:25 circa.

Leopardi Il poeta dell’Infinito ultima puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato la serie sono Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film, che hanno collaborato con la Apulia Film Commission e le Marche Film Commission. La regia è di Sergio Rubini, che ha scritto anche la sceneggiatura in compagnia di Angelo Pasquini e Carla Cavalluzzi. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, fra cui le città Roma, Napoli e Torino, oltre naturalmente a Recanati, terra natia del poeta.

Ottimi gli ascolti che ha ricevuto il titolo nel primo appuntamento, andato in onda ieri su Rai 1. In particolare, il capitolo ha convinto 4,1 milioni di telespettatori, con una share del 24,1%.

Leopardi Il poeta dell’Infinito ultima puntata, la trama

Nell’ultima puntata della serie, la narrazione parte dal 1838. Leopardi è oramai morto e Ranieri incontra di nuovo Fanny. I due possono lasciarsi andare alla passione che hanno trattenuto per anni, nel tentativo di non ferire la sensibilità del protagonista. Insieme, poi, ripercorrono il loro rapporto con Giacomo.

La trama, così, torna indietro di qualche anno, al 1830. Il personaggio principale ed Antonio visitano spesso il salotto di Fanny e Ranieri fa tutto il possibile pur di far mettere insieme l’amico e la ragazza. Lei, tuttavia, considera Leopardi solo un amico ed è innamorata di Antonio, che intanto passa sempre più tempo con l’amante Lenina Pelzet.

Spoiler finale

Intanto, nel secondo ed ultimo appuntamento, la situazione italiana è sempre più complessa. Le Flaneur, rivista satirica ideata da Leopardi, subisce il divieto di pubblicazione. Bologna insorge e Giacomo è nominato delegato all’Assemblea nazionale del nuovo Stato italiano. Nonostante questo, però, non mancano le tensioni con i patrioti. Intanto, le condizioni di salute di Leopardi sono sempre più gravi e lui cerca di raggiungere Napoli, dove ad aspettarlo c’è la sorella Paolina.

Leopardi Il poeta dell’Infinito ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella miniserie, che termina oggi, mercoledì 8 gennaio, in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.