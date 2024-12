The Bad Guy puntata Al·lor·quàn·do su Rai 2: trama, cast e curiosità

Si intitola Al·lor·quàn·do l’ultima puntata di The Bad Guy. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è proposta, come di consueto, oggi, mercoledì 4 dicembre, dalle ore 22:3o circa su Rai 2.

The Bad Guy Al·lor·quàn·do, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Indigo Film ed Amazon Studios, la fiction ha un lungo elenco di produttori esecutivi, fra i quali spiccano Nicola Giuliano, Andre aPassalacqua e Viola Prestieri. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Dietro la macchina da presa, in qualità di registi, ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Le riprese si sono svolte in Sicilia.

Amazon Prime Video, che ha trasmesso in esclusiva la prima stagione nel 2022, ha già confermato la serie per il secondo capitolo, che sarà rilasciata nella mattinata di domani. Non è chiaro, al momento, se i nuovi appuntamenti saranno proposti, prossimamente, anche in chiaro sulla seconda rete della TV di Stato.

The Bad Guy Al·lor·quàn·do, la trama

Nel corso di Al·lor·quàn·do di The Bad Guy, il protagonista continua la sua caccia verso Suro. Tuttavia, Nino capisce che se ha intenzione di catturare il malvivente è costretto a pensare come un mafioso. Decide, così, di collaborare con alcuni esponenti del clan Cosa Nostra, insieme ai quali dà il via al piano finale. Per far sì che tutto vada come previsto, deve farsi dire da Mimì Starnace in che luogo si nasconde Suro. Il personaggio principale, tuttavia, è ignaro del fatto che anche sua sorella e sua moglie sono sulle tracce del boss.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento odierno di The Bad Guy, Teresa si reca nella farmacia nella quale lavora Priscilla ed aggredisce una delle colleghe della donna. Quest’ultima, però, è assente, in quanto è sparita in compagnia di Marianuccio. Infine, in seguito ad una segnalazione eseguita da Luvi alle forze dell’ordine, i carabinieri prendono in custodia Leonarda. Quest’ultima è accusata di aver aiutato il boss mafioso ad evadere dal penitenziario nel quale era rinchiuso.

The Bad Guy Al·lor·quàn·do, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Bad Guy, il cui nuovo appuntamento prende il via alle 22:20 circa di oggi, mercoledì 4 dicembre, su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.