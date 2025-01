American Primeval serie tv Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 9 gennaio, su Netflix, è possibile vedere American Primeval. La serie tv appartiene al genere western ed è rilasciata, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

American Primeval, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato il titolo sono Film 44 e Grand Electric. Creata da Mark L. Smith, i produttori che hanno lavorato al titolo sono Peter Berg, Alexander H. Gayner, Eric Newman e Mark L. Smith. La regia, invece, è di Peter Berg.

Le riprese si sono svolte in Messico e sono durate svariati mesi. I lavori, infatti, sono stati interrotti per alcune settimane a causa del lungo sciopero degli sceneggiatori. La miniserie è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso è capitato con altre sue produzioni, rilascia gli episodi tutti insieme, a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 9 gennaio.

American Primeval, la trama

La trama di American Primeval è ambientata nel lontano 1857. Si tratta di un’epoca dura, durante la quale, nel territorio oggi occupato dagli Stati Uniti, è in corso una vera e propria guerra tra indigeni e mormoni. I primi provano a tutti i costi a difendere la zona nella quale sono nati e hanno vissuto per secoli. I secondi, invece, mirano a prendere il controllo delle terre di frontiere.

Durante gli appuntamenti, i telespettatori hanno la possibilità di seguire le vicende di numerosi protagonisti. Il primo è Red Feather, interpretato da Derek Hinkey. Si tratta di un valoroso guerriero indigeno, nato in una tribù del Nevada e che è disposto a tutto, anche a morire, pur di riuscire a salvare il proprio popolo.

Spoiler finale

Ad opporsi a Red, nel corso di American Primeval, c’è il Capitano Dellinger. Quest’ultimo, che ha il volto di Lucas Neff, è un militare che deve provare a mantenere l’ordine nella zona. Tuttavia, lui stesso, spesso, non rispetta la legge e commette atti molto violenti. Il protagonista, infine, deve difendersi anche da Brigham Young, leader della chiesa mormona e fortemente determinare a scacciare via gli indigeni.

American Primeval, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante American Primeval, la cui prima stagione è in onda su Netflix dalle ore 09:00 di giovedì 9 gennaio.