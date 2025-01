On call serie tv Amazon Prime Video dal 9 gennaio: trama, cast e curiosità

Giovedì 9 gennaio, su Amazon Prime Video, è possibile seguire On call. La serie tv, appartenente al genere drammatico, è rilasciata, in Italia, dalle ore 09:00.

On call, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato On call sono Wolf Entertainment, Universal Television ed Amazon MGM Studios. Oltre che in Italia, nella giornata di oggi è possibile vedere il titolo in tutti i paesi del mondo il cui servizio OTT è attivo.

La serie è creata da Tim Walsh ed Elliot Wolf. I due hanno scritto anche la sceneggiatura, in compagnia di Eriq LaSalle, Peter Jankowski e Dick Wolf. Quest’ultimo è molto noto soprattutto per aver dato vita a titoli molto noti come Chicago Fire, Chicago PD, FBI e Law & Order. La regia, invece, è a cura del già citato Eriq LaSalle. Le riprese si sono svolte in California, dove è ambientata la trama.

La prima e fino ad ora unica stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Amazon Prime Video rilascia gli appuntamenti tutti insieme, nella mattinata di giovedì 9 gennaio.

On call, la trama

La protagonista di On call è Traci Harmon. Quest’ultima è un’agente di polizia dalla grande esperienza, che è interpretata dall’attrice Troian Bellisario, volto noto soprattutto grazie alla partecipazione alla serie Pretty Little Liars.

Traci ha un carattere decisamente molto forte, è protettiva ma sembra essere logorata dalla routine di un lavoro che la espone, tutti i giorni, a grandi pericoli. Il dipartimento le ha affidato il compito di formare i prossimi agenti di polizia della città. In particolare, riceve l’ordine di affiancare il nuovo arrivo Alex Diaz.

Spoiler finale

Traci ed Alex, durante le otto puntate della serie tv, devono rispondere alle varie chiamate di soccorso provenienti dalle persone bisognose di Long Beach. Un territorio, questo, decisamente complesso e nel quale abbonda la criminalità. La situazione peggiora ulteriormente nel momento in cui arriva la notizia della morte di un loro collega. La particolarità riguarda la metodologia con la quale sono effettuate le riprese: esse, infatti, sono realizzate con le dash cam poste nelle fronti degli attori.

On call, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di On call, serie tv in onda su Amazon Prime Video dalle ore 09:00 di giovedì 9 gennaio.