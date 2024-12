SWAT episodi Le fuggitive ed Ultima chiamata su Rai 2: trama, cast e curiosità

Sabato 14 dicembre, su Rai 2, sono in onda gli episodi intitolati Le fuggitive e Ultima chiamata di SWAT. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, prende il via in prime time, dalle 21:20 circa.

SWAT Le fuggitive, regista e dove è girata

Ideata da Aaron Rahsaan Thomas e da Shawn Ryan, le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono Original Film, Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Quelli in onda oggi sono il sesto ed il settimo appuntamento della settima stagione. La regia dei nuovi episodi è di Billy Gierhart, Maja Vrvilo, Cherie Dvorak, Jann Turner, Hanelle Culpepper, Michael D. Olmos e Oz Scott. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura, invece, sono Kent Rotherham, Sarah Alderson, Alan Morgan, Ryan Keleher, Matthew T. Brown, John Amato, Mellori Velasquez e Charlie Haddaway.

SWAT Le fuggitive, la trama

Nel corso de Le fuggitive di SWAT, la squadra riaccoglie, in servizio, Luca. Quest’ultimo si mette subito a lavoro insieme ai colleghi ed amici con l’obiettivo di ritrovare tre detenute, che sono evase dal penitenziario nel quale stavano scontando una pena. Nel frattempo, Annie, che aveva rinunciato a lavorare come avvocata per occuparsi dei figli, è emozionata. La donna, infatti, sta per tornare in tribunale, dove ha il compito di discutere il suo primo caso.

Ultima chiamata, la trama

La serata di sabato 14 dicembre con SWAT procede, alle 22:20 circa, con l’episodio intitolato Ultima chiamata. In esso, i personaggi principali sono molto preoccupati per Luca. L’uomo, durante un intervento, ha subito l’aggressione di un gruppo di criminali ed è gravemente ferito. Una volta giunto in ospedale, il poliziotto interpretato da Kenny Johnson deve sottoporsi ad un delicato e rischioso intervento chirurgico. Tutta la squadra, in attesa di avere notizie, si mette alla ricerca dei rapinatori colpevoli di aver ridotto il collega ed amico in fin di vita.

SWAT Le fuggitive, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della settima stagione di SWAT, la cui programmazione tv italiana procede con due nuovi appuntamenti in onda dalle ore 21:20 circa su Rai 2 e fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.