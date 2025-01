Tradimento, la puntata del 12 gennaio: trama, cast e curiosità

La prima stagione di Tradimento prosegue la propria programmazione tv italiana con un nuovo appuntamento, in onda domenica 12 gennaio. La soap opera turca è visibile, come di consueto, in prima serata, dalle ore 21:25 circa su Canale 5, prendendo il via subito dopo la fine di Paperissima.

Tradimento 12 gennaio, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione ideata e girata in Turchia, dove è divenuta nota con il titolo originale Aldatmak. La società che ha curato la realizzazione è la Tims&B Productions. Le riprese, durate vari mesi, si sono concentrate soprattutto nella zona della capitale Istanbul.

La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV ed ha ottenuto un ottimo successo, sia di critica che di pubblico.

Tradimento 12 giugno, la trama

Durante Tradimento di oggi, domenica 12 giugno, Yesim decide di mettere a punto un piano per convincere Tarik a tornare. Grazie ad una messinscena decisamente credibile, la donna riesce ad ottenere il risultato sperato e l’uomo accorre da lei. Oylum, tuttavia, decide di non accompagnare Tarik e torna a casa sua, dove ad accoglierla trova la mamma, Umit e Nazan.

Umit, mentre guarda il telegiornale, apprende con stupore che Tim è agli arresti. Una notizia, questa, che permette alla famiglia di lasciarsi andare, finalmente, ai festeggiamenti.

Spoiler finale

In seguito, nel corso di Tradimento di oggi, Lara racconta a Kaan di aver ricevuto delle intimidazioni da parte di Oltan e dei suoi uomini. L’uomo, almeno in apparenza, appare tranquillo, sottolineando di essere convinto che si tratti solo di una strategia orchestrata da Ozan per intimorirli e recuperare il milione di dollari.

Infine, nella puntata odierna della soap, ci sono delle difficoltà per Oylum. La protagonista, infatti, è in preda ad un conflitto interiore nel momento in cui riceve un invito a cena dal padre, intenzionato a farle incontrare Yesim e la sua sorellina Oyku.

Tradimento 12 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi, domenica 12 gennaio, a partire dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.