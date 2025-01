My Home My Destiny, le trame dal 13 al 17 gennaio

La programmazione tv di My Home My Destiny procede, in Italia, nella settimana dal 13 al 17 gennaio. I nuovi appuntamenti sono fruibili tutti i giorni, su Canale 5, a partire dalle ore 16:45 circa.

My Home My Destiny 13 17 gennaio, regista e dove è girata

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Durante My Home My Destiny di lunedì 13 gennaio, la famiglia della protagonista Zeynep è impegnata nella ricerca di un locale che possa essere adatto per aprire un ristorante. Mentre la caccia alla giusta location entra nel vivo, Cemile e Benal hanno dei contrasti, che culminano in un duro confronto.

My Home My Destiny 13 17 gennaio, la trama

Nella puntata trasmessa nel pomeriggio del martedì, Zeynep è entusiasta. La protagonista, infatti, può finalmente festeggiare il suo ingresso nel mondo degli affari, entrando a far parte dell’azienda tessile di proprietà di Nermin. Le due donne incontrano Tarik.

In My Home My Destiny di mercoledì, Baris si scontra con Tarik. Il primo, infatti, nonostante tutto, afferma di non riuscire a fidarsi del secondo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La nuova settimana di programmazione tv della soap My Home My Destiny procede il giovedì. Sakine, Sultan ed Ali Riza visitano il cantiere che presto ospiterà il ristorante. Tarik riceve l’incarico di consulente presso la società di Nermin e Zeynep. L’uomo, parlando con Nesrim, riceve dei consigli su come comportarsi per fare colpo sul capo.

Infine, il venerdì, Nuh torna a casa e nota con sorpresa che Benal e Cemile sono a bordo di un taxi, pronte ad andarsene. Le due portano via con loro anche Mujgan e a nulla servono i tentativi di farle cambiare idea di Nuh.

My Home My Destiny 13 17 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.