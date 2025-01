Uomini e Donne, la scelta di Martina è Ciro

Nelle scorse ore si sono svolte nuove registrazioni di Uomini e Donne, durante le quali Martina ha compiuto la sua scelta. La tronista ha deciso di optate per Ciro Solimeno.

Uomini e Donne scelta Martina, chi è la tronista

Nelle scorse ore, dunque, è giunto al termine il percorso a Uomini e Donne di Martina. Quest’ultima è giunta nella trasmissione nello scorso settembre. Il pubblico, sin da subito, si è appassionata al suo percorso, anche perché Martina era un volto già noto, avendo presenziato a Temptation Island. Nell’esperienza nel reality show di prima serata si era interrotta la sua relazione, che andava avanti da qualche tempo, con Raoul.

La 26enne, oramai più di quattro mesi fa, è arrivata nel format guidato da Maria De Filippi con le idee chiare. Martina, infatti, aveva chiarito: “Quando mi innamoro do tutto me stessa, mi auguro di trovare una persona con la mia stessa visione della vita e che sia libera come me, che mi faccia perdere il controllo e mi faccia venire i brividi“. Martina, alla fine, sembra aver provato tali emozioni con Ciro Solimeno, sul quale è ricaduta la sua scelta.

Chi è Ciro Solimeno

Ciro Solimeno, che ha accettato di uscire da Uomini e Donne in compagnia di Martina, ha 22 anni. Nato a Pompei, da qualche tempo a questa parte è residente a Torre Annunziata, a poca distanza da Napoli. Ha un fratello ed una sorella ai quali è molto legato ed è appassionato di calcio, tanto che in passato ha tentato di avviare una carriera da professionista. Poi ha cambiato strada, ha intrapreso un percorso di studi presso l’Università degli Studi di Salerno che si è concluso con la laurea nella facoltà di scienze motorie. Per vivere lavora come cameriere.

Uomini e Donne scelta Martina, cosa aveva detto la giovane

La scelta di Martina, a Uomini e Donne, era nell’aria già da qualche giorno. La 26enne, infatti, si era confrontata sia con il ragazzo che con Gianmarco Steri e con quest’ultimo è sembrata esserci qualche distanza. Nella puntata di pochi giorni fa, non a caso, Martina aveva dichiarato: “Determinate cose sono già chiare, una persona è più adulta e l’altra lo è meno. I sentimenti, comunque, non sono determinati dall’età, uno non si fa più domande ma sa solo che ci vuole stare insieme. Non vai a pensare con quale persona potresti avere una relazione più adulta, perché tanto anche la persona più matura potrebbe, potenzialmente, deluderti“.