Amore e Vendetta Zorro, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Martedì 14 gennaio, Canale 5 trasmette la seconda puntata di Amore e Vendetta Zorro. La serie è in onda dalle 21:3o circa e parte non appena giunge al termine il consueto appuntamento con Striscia la Notizia!.

Le società che hanno realizzato la fiction sono la Secuoya Studios ed Amazon MGM Studios. Colui che ha ideato il titolo è Carlos Portela. Le persone che hanno curato la regia sono Javier Quintas, Jorge Saavedra e José Luis Alegría. Il già citato Portela, invece, ha scritto la sceneggiatura. La prima ed unica stagione è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte in varie città della Spagna, concentrandosi soprattutto sulle Isole Canarie.

Nel nostro paese, la produzione ha esordito sette giorni fa, ma ha ottenuto degli ascolti decisamente non esaltanti. In particolare, la serie ha convinto poco più di 2,1 milioni di telespettatori, per una share del 13,7%. Un dato più basso rispetto alla concorrenza di Rai 1, che con la serie evento dedicata a Giacomo Leopardi ha vinto la serata con 4,1 milioni di persone e il 24,1% di share.

Nel corso dell’appuntamento di oggi della serie, il governatore, dopo i fatti di sette giorni fa, decide di far lavorare tutti i suoi uomini nella ricerca di Zorro. In contemporanea, ordina di punire gli abitanti e i contadini, colpevoli di appoggiare il protagonista. Diego, a sua volta, dà un ultimatum al governatore, che tuttavia non sembra per niente intimorito.

Spoiler finale

La situazione, durante Amore e Vendetta Zorro, si fa sempre più tesa. Nah-Lin rapisce il fratello di Ramirez con lo scopo di utilizzarlo per ricattare il governatore. Quest’ultimo, tuttavia, approfitta della situazione per utilizzare la violenza, al punto che il comandante Monasterio, fino a quel momento fidato collaboratore, inizia a dubitare delle sue reali intenzioni. Per questo, durante uno scontro con Zorro, lo manca di proposito.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Amore e Vendetta Zorro, la cui seconda puntata è in onda su Canale 5 nel prime time di oggi, martedì 14 gennaio.