Ritorno in Paradiso episodio Morte nel salone: trama, cast e curiosità

Mercoledì 15 gennaio, su Rai 2, è in onda la puntata dal titolo Morte nel salone di Ritorno in Paradiso. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Ritorno in Paradiso Morte nel salone, regista e dove è girata

Originario dell’Australia, dove si sono svolte le riprese, il titolo è realizzato dalle società Red Planet Pictures e BBC Studios Productions Australia. I registi che hanno lavorato al progetto sono Mat King e Tenika Smith. La sceneggiatura, invece, è a firma di Peter Mattessi, Elizabeth Coleman, Alexandra Collier e Kodie Bedford. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, la seconda rete della TV di Stato propone un appuntamento alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Ritorno in Paradiso Morte nel salone, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Morte nel salone, i protagonisti indagano su una misteriosa uccisione. La vittima è Bianca Bailey, una parrucchiera che ha perso la vita dopo essere stata strangolata. Il fatto è accaduto all’interno del suo salone, che era chiuso a chiave e che non presenta alcun segno di effrazione.

Mackenzie, sin da subito, avvia le indagini, convinta che il killer sia qualcuno che conosceva molto bene Bailey. In particolare, come è ovvio, si concentra subito sulle persone che erano in possesso delle chiavi del salone.

Spoiler finale

Il personaggio principale, durante la puntata odierna della serie tv, interroga tutti i sospettati. Due hanno visto la vittima viva nel momento in cui hanno finito il turno di lavoro. Ognuno di loro, inoltre, ha un alibi che sembrerebbe confermato e che, dunque, li scagiona da ogni possibile accusa. Almeno in apparenza, il lavoro dei poliziotti sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. Tuttavia, Mackenzie ha una intuizione che potrebbe rivelarsi essere corretta, al punto da portare ad una risoluzione positiva del misterioso caso.

Ritorno in Paradiso Morte nel salone, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Ritorno in Paradiso, la cui terza puntata è in onda oggi, mercoledì 15 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.