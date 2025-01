The Bad Guy episodi Profundo mergere e Deja Vu: trama, cast e curiosità

Mercoledì 15 gennaio, dalle ore 22:3o circa, sono in onda su Rai 2 gli episodi Profundo mergere e Deja Vu di The Bad Guy. La serie tv, produzione originale del nostro paese, appartiene al genere poliziesco.

The Bad Guy Profundo mergere, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato The Bad Guy 2 sono Indigo Film ed Amazon Studios. La sceneggiatura è scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. La regia, invece, è di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Le riprese si sono svolte in varie località della Sicilia, concentrandosi soprattutto sulla provincia di Palermo. Il secondo capitolo della produzione seriale è composto da sei appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. La seconda rete della TV di Stato ne propone due alla settimana, nella seconda serata del mercoledì.

The Bad Guy Profundo mergere, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Profundo mergere di The Bad Guy, il protagonista Nino decide di fuggire in compagnia di Suro. Il viaggio dei due, tuttavia, è più complicato del previsto, in quanto devono fare i conti con le resistenze e gli ostacoli di coloro che difendono la corruzione dello Stato. Nel frattempo, la vita di Luvi torna ad intrecciarsi con quella del personaggio principale Nino, sconvolgendo ancora una volta la sua esistenza e la già precaria stabilità.

Deja Vu, la trama

La serata con The Bad Guy di mercoledì 15 gennaio procede con l’episodio dal titolo Deja Vu. In esso, Suro è finalmente consegnato alla giustizia, essendo stato arrestato. Per il protagonista Nino, ex magistrato, non è ancora abbastanza. Intanto, si avvia verso casa sua, dove ad attenderlo, per un intenso confronto, c’è Luvi. Infine, Leonarda continua ad inseguire Balduccio Remora. Quello che la donna non sa, però, è che la persona che sta tenendo sotto controllo è, in realtà, suo fratello.

The Bad Guy Profundo mergere, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di The Bad Guy, serie tv che prosegue oggi, su Rai 2, dalle ore 22:30 circa e che è visibile anche in diretta streaming ed on demand sul sito Rai Play.