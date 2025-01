Un passo dal cielo puntata La malga dell’alba su Rai 1: trama, cast e curiosità

Si intitola La malga dell’alba la puntata in onda su Rai 1 oggi, giovedì 16 gennaio, di Un passo dal cielo. La fiction, come di consueto, prende il via alle 21:25 circa.

Un passo dal cielo La malga dell’alba, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Un passo dal cielo 8 è la Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle Italia. Essa ha lavorato al titolo in collaborazione con Rai Fiction. L’idea originale è di Salvatore Basile, che ha firmato la sceneggiatura delle nuove puntate in compagnia di Mario Ruggeri, Enrico Oldoini, Andrea Valagussa e Francesca De Michelis. La regia, invece, è gestita dalla coppia composta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Invariati i luoghi coinvolti nelle riprese. La fiction, infatti, può godere ancora una volta dei suggestivi panorami offerti dalle Dolomiti del Cadore. Il set, in particolare, ha toccato, fra le altre, le località Faloria, San Vito in Cadore ed il rifugio Cinque Terre. Il nuovo capitolo è composto da sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa due ore. Rai 1, salvo modifiche improvvise di programmazione, ne propone uno alla settimana, nel prime time del giovedì.

Un passo dal cielo La malga dell’alba, la trama

Durante La malga dell’alba di Un passo dal cielo, il corpo privo di vita della giovane veterinaria Marianna Vannoni è rinvenuto in montagna. La morte della donna è un vero e proprio mistero, che i protagonisti devono provare a districare. Nel frattempo, Manuela aiuta Nathan a far chiarezza sul suo passato, decisamente turbolento. Vincenzo, infine, affronta una svolta che stravolge la sua vita.

Spoiler finale

In seguito, nel corso dell’appuntamento odierno della serie, Manuela vuole scoprire ciò che è effettivamente successo al fratello. Il protagonista Vincenzo, infine, deve affrontare una nuova quotidianità e questo crea in lui più di qualche difficoltà. Per affrontare al meglio la situazione può contare sull’aiuto di Carolina e di Huber, che si offrono di supportarlo.

Un passo dal cielo La malga dell’alba, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Un passo dal cielo 8, la cui seconda puntata è in onda oggi, giovedì 16 gennaio, dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.