Stasera in tv giovedì 16 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 16 gennaio 2025. Su Rai3, il people show Splendida cornice condotto da Geppi Cucciari. Su Italia 1, il film con Daniel Radcliffe, Harry Potter e la pietra filosofale.

Stasera in tv giovedì 16 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Un passo dal cielo 8, con Giusy Buscemi, Marco Rossetti, Enrico Ianniello, Raz Degan, Serene Iansiti. Titolo dell’episodio di stasera: “La malga dell’alba”. Una giovane veterinaria viene trovata senza vita in un sentiero di montagna. Il principale sospettato è un vecchio pastore, denunciato dalla vittima per stalking. In seguito Manuela (Giusy Buscemi) scopre che la ragazza era stata coinvolta in una truffa più grande di lei.

Su Rai2, alle 21.20, la nuova stagione del telefilm The Rookie, con Nathan Fillion. Il primo episodio s’intitola, “La maledizione dell’ultimo turno”. Sei settimane dopo l’attacco alla Federal Reserve la polizia cattura tutti i membri della banda. Aaron, sopravvissuto all’agguato, torna in servizio mentre Nolan (Nathan Fillion) e Bailey si preparano per le nozze. A seguire, il secondo episodio, “Visita a sorpresa”. La squadra si riunisce per festeggiare il matrimonio di Nolan e Bailey. La relazione tra Lucy e Tim viene messa alla prova. A seguire, il terzo episodio: “Guai in Paradiso”. La luna di miele di Nolan e Bailey più che un sogno diventa un incubo, quando si trasforma nella scena di un crimine.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Crescono i consensi di critica e pubblico per Geppi Cucciari, e non solo per il suo originale programma del giovedì sera. Di questi tempi, infatti, la popolare attrice e conduttrice trionfa anche sul grande schermo grazie al film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, in cui interpreta il ruolo di Fausta.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Buchbinder, il pianoforte di Mozart. L’orchestra di Santa Cecilia e il Maestro Rudolf Buchbinder eseguono tre tra i maggiori concerti per pianoforte e orchestra di Mozart: a confronto l’ultimo, il K595, il malinconico K466 e il più esuberante K467.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Anche nell’anno nuovo Paolo Del Debbio mette al centro dei suoi programmi (“Dritto e rovescio” e “4 di sera”) i cittadini che ogni giorno fanno i conti con problemi a cui la politica non sempre è in grado di trovare una soluzione. Tra i temi ricorrenti, il legame tra sicurezza e immigrazione.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Questa settimana il reality condotto da Alfonso Signorini raddoppia. Tra i protagonisti, Lorenzo Spolverato, che il 30 dicembre ha parlato della propria adolescenza: “Sono entrato a far parte in modo inconsapevole di alcune bande. Mi obbligavano a fare cose, a rubare e commettere violenza”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Fra i talk settimanali di approfondimento politico quello di Corrado Formigli è uno dei più seguiti. Dalle domande che il giornalista campano pone a inizio trasmissione prendono spunto le riflessioni con gli ospiti in studio.

Su Nove, alle 21.30, il game show Chissà chi è – Speciale. Questa sera la seconda delle quattro puntate speciali del programma con la quale Amadeus torna in prima serata. A mettersi in gioco ci sono personaggi famosi, comici e artisti che si esibiranno anche nelle loro specialità.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Delana si reca al supermercato ma si sente male a causa della grave obesità e vengono chiamati i soccorsi. La donna, spaventata dall’accaduto, decide di rivolgersi al dottor Now per perdere peso. Così potrà anche riconciliarsi con sua figlia.

I film di questa sera giovedì 16 gennaio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film horror del 2022, di Jacques Molitor, Wolfkin, con Louise Manteau, Victor Dieu. Quando Martin morde un coetaneo, sua madre Elaine lo porta dai nonni paterni, in cerca di aiuto. Qui Elaine capirà la vera natura della famiglia e dovrà scegliere se accettarla o combattere per suo figlio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Jeff Nichols, Mud, con Matthew McConaughey, Reese Whiterspoon. Due adolescenti incontrano su un isolotto del Mississippi il fuggitivo Mud, sul quale pende una taglia. Affascinati dai suoi racconti, faranno di tutto per aiutarlo a lasciare il nascondiglio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2001, di Chris Columbus, Harry Potter e la pietra filosofale, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ron Weasley. L’undicenne Harry Potter (Daniel Radcliffe) viene a sapere dal gigante Hagrid (Robbie Coltrane) che i suoi defunti genitori erano maghi. Per perfezionare le sue arti, Harry deve frequentare la prestigiosa scuola di Hogwarts. Qui fa amicizia con Ron (Rupert Grint) ed Hermione (Emma Watson).

Su Tv8, alle 21.30, il film di fantascienza del 1998, di Michael Bay, Armageddon – Giudizio finale, con Bruce Willis, Ben Affleck. Un gigantesco asteroide minaccia la Terra. Dopo varie ricerche, la Nasa affida la missione di salvataggio a Harry, un esperto di perforazioni petrolifere, e alla sua squadra di operai.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 2011, di Adrian Grunberg, Viaggio in Paradiso, con Mel Gibson, Daniel G. Cacho. Mentre cerca di varcare il confine tra Usa e Messico, un criminale viene arrestato e rinchiuso in un carcere duro. Troverà la via della legalità grazie ad un bimbo di 10 anni.

Stasera in tv giovedì 16 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2007, di Francis Lawrence, Io sono leggenda, con Will Smith, Alice Braga. New York. In un futuro indefinito, un virus ha sterminato l’umanità e trasformato i pochi superstiti in zombi. Il dottor Neville, unico immune, cerca una cura per il terribile morbo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Amy Rice, The Independent – Complotto per la Casa Bianca, con Brian Cox, Jodie Turner-Smith. La giornalista Eli James e il noto reporter Nick Booker cercano di sventare una cospirazione che coinvolge un candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2022, di Christian Duguay, Il mio amico tempesta, con Charlie Paulet. Zoe, che sogna di diventare una fantina, si affeziona a Tempesta, una puledra. Una notte di bufera, Tempesta, terrorizzata accidentalmente ferisce Zoe. Tutto sembra perduto finché…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The Commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Emma Tammi, Five Nights at Freddy’s, con Josh Hutcherson. Mike accetta un posto come guardia giurata notturna al ristorante Freddy Fazbear’s Pizzeria. Ma ben presto il giovane scopre che niente nel locale è quello che sembra.