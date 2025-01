Stasera in tv venerdì 17 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 17 gennaio 2025. Su Rai2, il film con Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli, Il sesso degli angeli. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 17 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Dalla strada al palco. Con l’arrivo di Bianca Guaccero accanto a Nek il talent creato da Carlo Conti è ancora più coinvolgente. Numeri d’apertura spettacolari danno il via alle puntate, coinvolgendo i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo. Inoltre da questa edizione, i “passanti importanti” interagiscono con gli artisti di strada.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Per chi ama il giornalismo d’inchiesta, l’appuntamento con il programma di Salvo Sottile è diventato irrinunciabile. Andando al di là della stretta attualità, i giovani inviati di “Farwest” si occupano di temi poco battuti come, per esempio, il businnes dei bunker antinucleari e il lato oscuro del cioccolato.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: La dama di picche. Al Teatro alla Scala va in scena l’opera composta da Cajkovskij su libretto del fratello Modest e basata sull’omonimo racconto di Aleksandr Puskin. Dirige Valery Gergiev. Nel cast: Asmik Grigorian (Liza) e Najmiddin Mavlyanov (Hermann).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. L’anno nuovo potrebbe portare le soluzioni di tanti casi ancora irrisolti. Come quello di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, e l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023 a Rimini. Gianluigi Nuzzi ne parla anche stasera.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Senior. Al termine di ogni puntata del talent condotto da Gerry Scotti viene stilata una classifica finale che decreta il vincitore di tappa, mentre due concorrenti vengono eliminati. A decidere chi va avanti nella competizione sono i voti della giuria e quelli del quinto giudice Chiara Tortorella.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Tra sporadici utenti sconosciuti e vip sempre presenti, il mondo dei social offre un mondo di informazioni per il talk di Diego Bianchi in arte Zoro. Al suo fianco il vignettista e co-autore Makkox, al secolo Marco Dambrosio.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Seconda puntata della 10° edizione per il programma condotto da Antonino Cannavacciuolo che si propone di risollevare ristoratori e locali in crisi. Questa volta si trova a Tursi (Mt) presso il ristorante pizzeria “Il Limoncello”.

Nove – Real Time – Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Da diverso tempo il programma di Maurizio Crozza è diventato uno dei più seguiti nel panorama di quelli proposti al venerdì. In attesa che riprendono le dirette, anche stasera possiamo gustarci un “best of”.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino arriva nella laguna veneta. Il primo forno in gara è il “Panificio Gaio”. La sfida prosegue a Chioggia, nella “piccola Venezia” e “Le bontà del forno” a Sottomarina. Ospite l’attrice Ippolita Baldini.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction M – Il figlio del secolo, con Luca Marinelli. Prosegue la fiction che ripercorre l’ascesa del Duce, il suo rapporto con D’Annunzio, i socialisti, la Chiesa, le camicie nere, la moglie, l’amante Margherita Sarfatti e il suo braccio destro Cesare Rossi.

I film di questa sera venerdì 17 gennaio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli, con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli. Il fiorentino Don Simone (Leonardo Pieraccioni), parroco di una chiesa che cade a pezzi, eredita da uno zio un’avviata attività in Svizzera. Ma quando arriva a Lugano per un sopralluogo il prete scopre che l’eccentrico parente gli ha lasciato un bordello, gestito dalla bella Lena (Sabrina Ferilli).

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1987, di Woody Allen, Settembre, con Mia Farrow. Con l’arrivo dell’autunno, in una tranquilla casa del Vermont, sei personaggi sfogano tutti i rancori repressi da anni: la madre litiga con il marito, la figlia con la madre, causa delle sue nevrosi, e con la sua migliore amica.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2005, di Louis Leterrier, Transporter: Extreme, con Jason Statham, Alessandro Gassmann. L’ex agente delle forze speciali Frank Martin (Jason Statham) lavora per il facoltoso Jefferson Billings (Matthew Modine), con l’incarico di seguire il figlio. Quando il bambino viene rapito dal narcotrafficante Gianni Chellini (Alessandro Gassmann), Frank sfrutta la sua preparazione militare per liberarlo.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Changeling, con Angelina Jolie, John Malkovich. Anni 20: Christine, una ragazza madre, ritorna al lavoro e scopre con orrore che suo figlio è sparito. Cinque mesi dopo la polizia le consegna un altro bambino, lei protesta, ma…

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2007, di Judd Apatow, Molto incinta, con Seth Rogen, Katherine Heigl. Alison è una ragazza in carriera. Ben un eterno Peter Pan. Dopo essersi ubriacati e aver trascorso una notte insieme, lei scopre di aspettare un bambino. Ben deve decidere cosa fare.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Castellano e Pipolo, Il ragazzo di campagna, con Renato Pozzetto. Artemio, un ingenuo contadino, decide di cercare fortuna trasferendosi a Milano. Arrivato in città, viene coinvolto in attività illecite e s’innamora di Angela, una bella e giovane impiegata.

Stasera in tv venerdì 17 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Adrien Noble, Mrs Lowry & Son, con Timothy Spall, Vanessa Redgrave. La storia di L.S. Lowry, pittore inglese del XX secolo, e del suo rapporto con la madre. La donna, autoritaria e depressa, tentò di dissuaderlo dal perseguire la sua passione artistica.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2020, di Joel Crawford, I Croods 2 – Una nuova era. I Croods accolgono in famiglia il giovane Guy, rimasto orfano. Mentre tra lui e Hip nasce un amore adolescenziale, i Croods stanno per imbattersi in un mondo molto più evoluto del loro.