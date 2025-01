Alex Player, dal 22 gennaio la nuova serie animata su Rai Gulp

A partire da mercoledì 22 gennaio, Rai Gulp accoglie, nei propri palinsesti, Alex Player. Si tratta di una nuova serie animata, in onda tutti i giorni sulla rete tematica, visibile sul canale 42 del digitale terrestre.

Alex Player, quante puntate sono e da chi è prodotta

Alex Player è una produzione originale di Cyber Group Studios. Tale società l’ha realizzata con la collaborazione di Graphilm, Scrawl Animation, Bee Prod – Webmedia, Pictanovo ed Hauts de France. Con esse hanno lavorato, infine, anche Rai Kids e France télévisions.

La prima stagione è composta da un totale di 26 puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 30 minuti. Rai Gulp ne propone una al giorno, dal lunedì alla domenica, a partire dalle ore 09:25 circa. L’episodio, inoltre, è riproposto in replica il pomeriggio, alle 15:35. Tutti gli episodi sono già fruibili, in box set, tramite il sito gratuito Rai Play.

Alex Player, la trama

Al centro della trama di Alex Player vi sono un gruppo di giovani studenti che frequentano l’istituto scolastico di Belmont. Tale scuola, infatti, quest’anno ha ricevuto l’incarico di ospitare il campionato interregionale di eSports con il celebre videogioco Lands of Titans.

La squadra locale si chiama Le Manguste ed è formata dai giovani Camille, Amy e Mike, tutti sotto i quindici anni. I tre, ancora prima dell’inizio del torneo, sono costretti a fronteggiare un imprevisto: devono sostituire il loro capitano.

Spoiler finale

I giocatori, durante Alex Player, incontrano Alex, un ragazzino molto bravo a giocare a calcio ma che sembra negato con i videogiochi. Tuttavia, Camille, Amy e Mike scoprono che, in realtà, il giovane è molto dotato e decidono di coinvolgerlo nel team. Alex dimostra subito di avere le capacità per ricoprire nel migliore dei modi il ruolo di capitano: ha un carattere equilibrato e, soprattutto, riesce a tirare fuori il meglio da ognuno dei giocatori.

Le Manguste, nel corso della serie, iniziano ad allenarsi con l’obiettivo di sconfiggere le altre compagini del campionato. In primis i Dragoni, campioni in carica, ma anche gli Onyx, noti soprattutto per le tecniche di difesa. Altri team insidiosi sono le Campionesse con la loro leggendaria velocità e gli imbroglioni Cobra.

Alex Player, i temi

Sono tanti i temi affrontati durante gli appuntamenti di Alex Player. La serie tv, in primis, butta giù i pregiudizi e mostra il fair play presente nel mondo dei videogiochi, con gli eSports capaci di creare un evento sportivo di alto livello. Inoltre, le vicende dei giovani protagonisti offrono agli spettatori spunti di riflessione sul valore dell’amicizia, sul lavoro di squadra e sul saper superare i propri ostacoli, oltre che sull’accettare le sconfitte.