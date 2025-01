My Home My Destiny 27 31 gennaio, le trame settimanali

Da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera turca è trasmessa tutti i pomeriggi, dalle ore 16:50 circa.

My Home My Destiny 27 31 gennaio, regista e dove è girata

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny di lunedì 27 gennaio, Zeynep è emozionata: tiene la sua prima riunione aziendale. La protagonista, che appare sin da subito molto determinata e con le idee chiare, approfitta dell’occasione per presentare al consiglio direttivo sia Tarik che Baris. Inoltre, effettua una intervista, desiderosa di farsi conoscere meglio dalle persone.

My Home My Destiny 27 31 gennaio, la trama

Durante la puntata del martedì di My Home My Destiny, Tarik decide di invitare a cena Nermin, che però ha altri impegni: deve partecipare alla cena di degustazione presso il ristorante che, oramai, aprirà a breve. Nel locale, intanto, fervono i preparativi, ma Savas è fortemente irritato dalla complicità sempre più forte fra Emine e Nuh.

Nella puntata del mercoledì della soap, Nermin non rifiuta l’invito di Tarik, ma decide di invitarlo alla cena della degustazione. Savas, che ha saltato l’evento, continua ad essere di pessimo umore.

Cosa succede negli appuntamenti del giovedì e del venerdì

La settima con My Home My Destiny va avanti nella giornata del giovedì. Savas decide di dare una mano al fratello e sembra essere disposto ad organizzare una cena a casa loro. La protagonista Zeynep sceglie di invitare a partecipare anche Nesrins. Infine, il venerdì, Emine e Savas, entrambi presenti a casa di Baris, hanno finalmente modo di parlare e chiarirsi. Al ristorante, invece, la tensione aumenta: Ali Riza non intende nascondere la sua antipatia verso Tarik.

My Home My Destiny 27 31 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.