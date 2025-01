Endless Love, le trame dal 27 al 31 gennaio: trama e cast

Da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap opera è visibile tutti i giorni, dalle 14:15 circa.

Endless Love 27 31 gennaio, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia. Il titolo è oramai prossimo alla conclusione: salvo ulteriori modifiche di programmazione, il finale di serie dovrebbe andare in onda il 4 febbraio.

In Endless Love di lunedì 27 gennaio, i protagonisti sono in allarme: Emir, infatti, ha rapito Zeynep e Deniz. Una mattina, l’uomo è dolorante: a causa del fastidio alla gamba è pressoché bloccato. Zeynep, approfittando di tale condizione, tenta di scappare con la bambina.

Endless Love 27 31 gennaio, la trama

Nel corso di Endless Love di martedì, la rabbia di Emir non sembra placarsi. Ha iniziato ad effettuare a Kemal una serie di telefonate inquietanti, avviando una sorta di tortura psicologica. Kemal, ovviamente, ha messo al corrente la polizia e gli inquirenti sperano di riuscire ad utilizzare tali chiamate per rintracciare il luogo del rapimento.

Il mercoledì, Emir è scappato, ma ha portato con sé Deniz. Alla scena assiste Nihan, che prova disperatamente ad inseguirli. L’uomo, però, riesce a seminarla e a far perdere le tracce. Kemal, intanto, corre da Zeynep per salvarla, ma lei è sicura: l’amore per Emir le costerà la vita.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana dal 27 al 31 gennaio di Endless Love procede giovedì. Nihan e Kemal sono alla disperata ricerca di Deniz, mentre Asu riceve dal suo medico le indicazioni per fuggire dall’ospedale. Infine, il venerdì, Emir, ferito, continua la sua fuga, facendo vivere costantemente in angoscia Nihan e Kemal. I due sono consapevoli che, fino quando Emir sarà in circolazione, loro saranno in pericolo.

Endless Love 27 31 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti di Endless Love, soap turca i cui nuovi appuntamenti sono proposti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 e visibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.