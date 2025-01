My Home My Destiny, le trame dal 20 al 24 gennaio

Da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La serie tv, originaria della Turchia, è visibile tutti i giorni, per circa un quarto d’ora, dalle ore 16:50 circa.

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Durante My Home My Destiny di oggi, lunedì 20 gennaio, Sakine e Sultan, in compagnia anche di Ali Riza, visitano il cantiere del nuovo ristorante. Non appena arrivano sul luogo rimangono colpite per la rapidità con cui stanno procedendo i lavori.

Nel corso della puntata del martedì, Nersin e Tarik discutono del nuovo incarico di quest’ultimo, che è divenuto un consulente presso la società di Nermin e Zeynep. A tal proposito, Nersin gli dà alcuni consigli su come comportarsi per riuscire ad entrare nelle grazie del capo.

Durante My Home My Destiny di mercoledì, Nuh affronta un momento complesso quando quando Cemile lo informa della volontà di trasferirsi a Duzce in compagnia di Benal e la piccola Mujgan. La donna, inoltre, l’avvisa di essere disposta a lasciare il paese anche senza di lui.

Il giovedì, Zeynep è emozionata: la protagonista, infatti, prepara il suo primo discorso da quando ha ricevuto la nomina di consigliera direttiva. Durante la riunione appare determinata, esprimendo in modo chiaro le sue idee in merito al futuro nella Lotus.

Infine, la settimana di My Home My Destiny giunge al termine nella giornata di venerdì. Tarik propone a Zeynep di assumere, nell’azienda, Nesrin. Tutto ciò non fa altro che insospettire ulteriormente Baris, che decide di tenerlo sotto controllo.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.