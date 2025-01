Il Paradiso delle Signore, le trame dal 27 al 31 gennaio

A partire da lunedì 27 e fino a venerdì 31 gennaio, su Rai 1 sono in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera è visibile tutti i giorni dalle ore 16:00 circa, prendendo il via al termine de La Volta Buona con Caterina Balivo.

Il Paradiso delle Signore 27 31 gennaio, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction ed Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Ne Il Paradiso delle Signore del 27 gennaio, Clara soffre e si sfoga con Elvira. Quest’ultima, allora, spinge Irene ad affrontare la situazione di disagio che si è venuta a creare e che coinvolge in prima persona anche Alfredo. La GMM è nelle mani di Umberto, mentre nell’atelier si pensa ad una iniziativa in vista dell’imminente inizio del Festival di Sanremo.

Il Paradiso delle Signore 27 31 gennaio, la trama

Durante Il Paradiso delle Signore del martedì, Alfredo si presenta a sorpresa da Clara nel tentativo di chiarire. Mimmo, per puro caso, fa vedere a Milva un ritratto fatto da Agata e ora la cantante desidera conoscerla.

Nella puntata del mercoledì, a nulla sono serviti i tentativi di Don Saverio: Clara non vuole rimanere a Milano. Irene, con l’aiuto di Marcello, pensa ad un piano per far riavvicinare Alfredo e a Clara. A loro volta, Mimmo ed Agata riescono a fissare un appuntamento con Milva.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Il giovedì, Umberto, dopo la partenza di Adelaide, chiede ad Odile il permesso per trasferirsi nella villa. Il clima alla GMM è turbato dopo una rivelazione di Giulia. Infine, il venerdì, Odile cerca di convincere Giulia a disegnare la linea economica. Ciro organizza una cena con Mimmo e mira ad impedire ad Agata di andare a Teatro.

Il Paradiso delle Signore 27 31 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.