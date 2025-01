Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 27 gennaio: trama, cast e curiosità

Lunedì 27 gennaio, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La rete, visibile sul canale 31 del digitale terrestre, propone la puntata dalle 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 27 gennaio, regista e dove è girata

Colui che ha curato la produzione della serie è Banu Akdeniz. La società che l’ha realizzata è Mia Yapim. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

Hercai Amore e Vendetta 27 gennaio, la trama

In Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 27 gennaio, la tensione fra i protagonisti è alle stelle. Miran è determinato a proseguire la sua lotta per scoprire quello che è veramente avvenuto. Non gli importa se questo significa andare contro la nonna Azize, che non è disposta a stare ferma a guardare. La donna, allora, chiama il proprio avvocato e gli chiede di trovare un modo per riprendere il controllo delle terre in mano a Firat. In seguito, minaccia Esma, che tuttavia si infuria e si ribella alla donna.

Poco dopo, durante l’episodio odierno della soap, Esma, probabilmente a causa del nervosismo causato dal confronto con Azize, ha un malore. In particolare, perde conoscenza e cade dalle scale.

Spoiler finale

Nel frattempo, nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, Handan e Cihan decidono di costringere Azat ed Elif a prendere una scelta definitiva. Il personaggio interpretato da Doygy Yetis, però, pone una condizione per fare ritorno a casa. Inoltre, la donna, visibilmente turbata, si sfoga con la protagonista Reyyan. Ben presto, la situazione rischia di degenerare: anche a causa di Sultan, infatti, Azize se la prende con la protagonista Reyyan, accusata di aver rovinato la famiglia.

Hercai Amore e Vendetta 27 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.