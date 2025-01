Hercai Amore e Vendetta, la puntata del 20 gennaio: Miran ed Azize a confronto

Lunedì 20 gennaio, Real Time manda in onda una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta. Il titolo, originario della Turchia, è visibile dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 20 gennaio, regista e dove è girata

Colui che ha curato la produzione della serie è Banu Akdeniz. La società che l’ha realizzata è Mia Yapim. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. Non positivi gli ascolti ottenuti da Hercai la scorsa settimana. Il titolo, infatti, ha convinto 266 mila telespettatori, con una share dell’1,5%.

Hercai Amore e Vendetta 20 gennaio, la trama

Durante Hercai Amore e Vendetta di oggi, lunedì 20 gennaio, Sukran non si sente più a suo agio all’interno dell’abitazione degli Aslanbey e decide, per questo motivo, di andarsene via di casa. Intanto, Miran ed Azize hanno un duro confronto: il protagonista, infatti, ha scoperto alcune cose sconvolgenti sul suo passato e che lo hanno convinto a chiedere chiarimenti alla nonna. Quest’ultima, allora, racconta a Miran la sua verità in merito alla morte dei suoi genitori. Il confronto è molto duro ed è destinato ad avere gravi conseguenze.

Spoiler finale

Intanto, nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, Azat non sembra voler accettare la proposta ricevuta dal padre Cihan nella puntata di sette giorni fa, ovvero di dimenticare Reyyan e convolare a nozze con Elif. Nel frattempo, Miran può contare sul sostegno di Reyyan. I due, dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, decidono di trascorrere qualche giorno insieme. Infine, nonostante i tentativi di opporsi di Yaren, i suoi genitori hanno deciso di concederla in sposa ad Horun. La ragazza prega la mamma affinché possa cambiare idea, ma la genitrice sembra inamovibile.

Hercai Amore e Vendetta 20 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.