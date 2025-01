Stasera in tv mercoledì 29 gennaio 2025 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 29 gennaio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film con Keanu Reeves, John Wick – Capitolo 2.

Stasera in tv mercoledì 29 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il film tv drammatico del 2024, La farfalla impazzita, con Elena Sofia Ricci, Massimo Wertmuller. Giulia Spizzichino (Elena Sofia Ricci), ebrea romana, affronta i fantasmi del suo passato mezzo secolo dopo, quando Erich Priebke, l’esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, viene rintracciato in Argentina. La lotta per l’estradizione e per la condanna sarà lunga e difficile.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Ritorno in Paradiso, con Anna Samson. Titolo dell’episodio di stasera: “Storie, miti e leggende”. Durante una partita di lawn bowls, sport simile alle bocce, uno dei giocatori viene ucciso con un proiettile sparato da un’antica pistola, uguale a quelle usate dai bushranger, leggendari banditi che infestarono l’Australia nell’800. Mackenzie (Anna Samson) indaga.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con il programma Chi l’ha visto? Tra i casi approfonditi nella puntata di questa sera da Federica Sciarelli c’è quello di Salvatore Legari, l’imprenditore scomparso nell’estate del 2023 dopo essere andato ad incassare il pagamento per un lavoro svolto in una villa a Lesignana (Modena). E’ stato arrestato un idraulico 38enne di Sassuolo.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Nella puntata di stasera, intitolata “Magritte, giorno e notte”, Neri Marcorè introduce il documentario di Henri de Gerlache dedicato al pittore René Magritte (1898-1967), uno dei maggiori esponenti del Surrealismo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Lo ha ammesso lo stesso Mark Zuckerberg: ai tempi del Covid i suoi social censuravano le informazioni sugli effetti collaterali dei vaccini. Invece Mario Giordano, fedele al titolo della sua trasmissione, non lo ha mai fatto e probabilmente tornerà sull’argomento anche nella puntata di questa sera.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del comedy show Zelig. Si conclude la nuova edizione del popolare show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Come le prime due, anche la terza e ultima puntata è stata registrata lo scorso autunno al Teatro Arcimboldi di Milano. Sul palco anche il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Questa sera va in replica una puntata della terza edizione del programma di Aldo Cazzullo. Il giornalista e scrittore piemontese vuole rendere omaggio a un evento o a un personaggio che hanno modificato il corso della storia.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Ottava giornata Champions League. Stasera si giocano Juventus-Benfica Dinamo Zagabria-Milan, Inter-Monaco, Sporting Lisbona-Bologna.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Siamo giunti alla finale del programma condotto da Belen Rodriguez, affiancata dalla dottoressa Maria Luigia Augello. Oggi le coppie devono decidere se tornare con il proprio partner o cominciare una nuova vita.

I film di questa sera mercoledì 29 gennaio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1991, di Joseph Ruben, A letto con il nemico, con Julia Roberts. Per sfuggire al marito psicopatico, Laura architetta un piano per fingersi morta e rifarsi una vita altrove. Ma non dura molto: lui intuisce la verità e si mette sulle sue tracce, con l’intenzione di vendicarsi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di David Leitch, John Wick – Capitolo 2, con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio. John Wick (Keanu Reeves) è costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di un’organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John si dirige a Roma dove affronterà alcuni spietati killer tra cui Santino D’Antonio.

Su Nove, alle 21.30, il film thriller del 1997, di Jonathan Mostow, Breakdown – La trappola, con Kurt Russell. Jeff e Amy stanno attraversando l’America, ma nel deserto la loro auto ha un guasto. La donna decide di andare a chiedere aiuto e da quel momento sparisce nel nulla.

Su 20 Mediaset, alle 20.50, il film fantastico del 2011, di George Nolfi, I guardiani del destino, con Matt Damon, Emily Blunt. David Norris scopre per caso un’incredibile verità: esistono personaggi in grado di modificare il destino di tutti noi. Nel suo caso, non vogliono che incontri la ballerina Elise.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1991, di Martin Scorsese, Cape Fear – Il promontorio della paura, con Robert De Niro. Max ha scontato 14 anni di prigione per stupro. Tornato in libertà, prepara la vendetta nei confronti dell’avvocato, che al processo aveva omesso una circostanza attenuante.

Stasera in tv mercoledì 29 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2024, di Denis Villeneuve, Dune – Parte Due, con Timothée Chalamet. Il duca Paul Atreides si unisce ai Fremen e intraprende un viaggio spirituale per diventare Muad’Dib, il messia tanto atteso. Intanto Paul cerca di scongiurare l’orribile futuro intravisto nelle sue visioni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Catrinel Marlon, Girasoli, con Gaia Girace. 1963. L’infermiera Anna prende servizio nel reparto minorile di un manicomio e si affeziona a Lucia, affetta da schizofrenia, il loro legame, sempre più forte, le costringerà a compiere scelte decisive per le proprie vite

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Jaume Collet-Serra, Unknown – Senza identità, con Liam Neeson. Berlino. Dopo un incidente stradale, il dottor Harris si risveglia dal coma e scopre che la moglie non lo riconosce più mentre un altro uomo si è impossessato della sua identità. Che fare?

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Robert Budreau, Rapina a Stoccolma, con Ethan Hawke, Noomi Rapace. Un uomo vestito da Capitan America irrompe con un mitragliatore in una banca. Tra lui e una degli ostaggi si sviluppa a poco a poco una mutua comprensione. Da una storia vera.