Mo 2 dal 30 gennaio su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 30 gennaio è disponibile Mo 2. La serie tv è visibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.

Mo 2, regista e dove è girata

Appartenente al genere commedia, le società che hanno realizzato Mo 2 sono A24, Mo Amer e la Cairo Cowboy. Oltre che in Italia, la seconda stagione del titolo è rilasciata in tutti i paesi del mondo in cui il servizio OTT è attivo.

Il protagonista del progetto, che procede con nuovi appuntamenti a tre anni di distanza dal debutto, è Mo Amer. Quest’ultimo è un comico di origine palestinesi, che oltre ad essere l’attore che interpreta il personaggio principale è anche nell’elenco degli ideatori, dei produttori esecutivi e degli sceneggiatori della serie.

Oltre a lui, la trama è scritta anche da Ramy Youssef, Adel Kamal, Luvh Rahke, Azhar Usman, Harris Danow, Nichole Beattie e Sophia Lear. La regia è di Solvan Naim. Il secondo capitolo è composto da un totale di otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa mezz’ora. Come di consueto, Netflix li rilascia tutti insieme. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

Mo 2, la trama

Al centro della trama continua ad esserci Mo Najjar. Quest’ultimo parla tre lingue ed è ancora una volta impegnato costretto a sopportare le tante difficoltà derivanti dalla sua condizione. L’uomo, infatti, è un rifugiato palestinese, che spera di ottenere presto, sia per lui che per la sua famiglia, la cittadinanza statunitense.

Nel nuovo capitolo, tuttavia, Mo è lontana da quella che, da qualche tempo, è la sua nuova casa. Il protagonista, infatti, è in Messico ed ha non pochi problemi nel riuscire a superare il confine.

Spoiler finale

Nella seconda stagione della serie, Mo deve cercare di tornare ad Houston, in Texas, il prima possibile perché, a breve, è comunicata la decisione delle autorità in merito alla richiesta di asilo. Infine, il protagonista, ben presto, deve affrontare un imprevedibile nemico, pronto a tutto pur di derubarlo sia di Maria che del suo sogno di fare ritorno, un giorno, in Palestina.

Mo 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Mo 2, rilasciata, in Italia, dalle ore 09:00 di giovedì 30 gennaio, su Netflix.