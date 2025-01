Stasera in tv giovedì 30 gennaio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 30 gennaio 2025. Su Rai3, il people show con Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 30 gennaio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Un passo dal cielo 8, con Giusy Buscemi, Marco Rossetti, Enrico Ianniello, Raz Degan, Serene Iansiti. Titolo dell’episodio di stasera: “Il figlio del cielo”. Tobia, figlio di Huber, trova vicino ad un torrente il cadavere di Alessio, proprietario di una mongolfiera. Le indagini rivelano che proprio lui potrebbe essere coinvolto nell’omicidio. Intanto Manuela (Giusy Buscemi) e Nathan (Marco Rossetti) vivono un momento di crisi.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. La prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e Giampaolo Perna, professore ordinario di psichiatria, sono solo alcuni dei “competenti” che affiancano Geppi Cucciari nello show che mescola satira, cultura e intrattenimento.

Su Rai5, alle 21.15, il programma documento Istituti Italiani di Cultura. Speciale realizzato in occasione degli Stati Generali della diplomazia culturale, evento che riunisce i direttori e le direttrici degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo per affinare la promozione culturale italiana all’estero. Con Stefano Catucci.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Con il suo approccio diretto Paolo Del Debbio lascia spesso trapelare, durante la trasmissione, la sua opinione sui temi oggetto del dibattito. Recentemente, in più di un’occasione, ha difeso le forze dell’ordine nella polemica scoppiata dopo la morte di Ramy Elgaml a Milano in zona Corvetto.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Quando finirà questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini? Gli inquilini della prima ora vivono nella Casa dal 16 settembre e fra un paio di settimane taglieranno il traguardo dei cinque mesi. Il record appartiene alla scorsa edizione, durata sei mesi e mezzo (197 giorni).

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Fra i temi trattati nella prima puntata del 2025 da Corrado Formigli c’era la liberazione di Cecilia Sala, ma anche il rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Non è escluso che il giornalista possa tornare sugli argomenti stasera.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio. Uefa Europa League: Ajax-Galatasaray. In chiaro c’è Ajax-Galatasaray, uno degli incontri fra squadre straniere valido per l’ottava giornata dell’Europa League. Oggi allo stesso orario si giocano anche Roma-Eintracht Francoforte e Braga-Lazio, entrambe in diretta su Sky Sport.

Su Nove, alle 21.30, il game show Chissà chi è – Speciale. Questa sera la quarta e ultima delle puntate speciali del programma con il quale Amadeus è tornato in prima serata dopo il successo della Corrida. A mettersi in gioco ci sono personaggi famosi, comici e artisti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality La mia vita da influencer. Seguiamo per un giorno l’influencer New Martina (vero nome Carmen Fiorito), 25enne tiktoker napoletana che ha circa 8,6 milioni di follower. Ha iniziato girando video in cui cambia le pellicole ai cellulari dei clienti nel negozio di famiglia.

I film di questa sera giovedì 30 gennaio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Philippe De Chauveron, Non sposate le mie figlie 2, con Chantal Lauby, Christian Clavier. Claude e Marie si trovano di fronte a una nuova crisi: i quattro generi, David, Rachid, Chao e Charles vogliono lasciare la Francia per vari motivi. Faranno di tutto per fargli cambiare idea.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2004, di Alfonso Cuaròn, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, con Daniel Radcliffe. Harry (Daniel Radcliffe) torna a scuola e ritrova gli amici più cari. Poco dopo, però, riceve una pessima notizia: dal carcere di Azkaban è evaso Sirius Black (Gary Oldman), un criminale coinvolto nell’omicidio dei suoi genitori. Tutto lascia credere che si stia dirigendo proprio verso Hogwarts.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1985, di Mark L. Lester, Commando, con Arnold Schwarzenegger. Per costringere l’ex colonnello Matrix ad uccidere il presidente di un piccolo stato sudamericano, alcuni criminali gli rapiscono la figlia. La reazione dell’uomo sarà terribile.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2006, di Ridley Scott, Un’ottima annata, con Russell Crowe, Albert Finney. Max, cinico speculatore londinese, vola in Provenza per liberarsi di un vigneto che ha appena ereditato. Ma la cugina Christie e la bella Fanny gli faranno cambiare idea.

Stasera in tv giovedì 30 gennaio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2013, di Noam Murro, 300: L’alba di un impero, con Sullivan Stapleton. 480 a. C. Il generale greco Temistocle si ritrova a combattere contro l’esercito persiano. Con molta astuzia, il condottiero pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1996, di Clint Eastwood, Potere assoluto, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris. Mentre sta mettendo a segno un furto, Luther Whitney assiste suo malgrado a un omicidio. La cosa sconvolgente è che a commetterlo è il Presidente degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2024, di John Krasinski, If – Gli amici immaginari, con Ryan Reynolds. La dodicenne Bea scopre di aver ereditato dal padre Cal il potere di vedere gli amici immaginari abbandonati da quelli che un tempo sono stati bambini. Decide così di riunirli ai loro adulti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John, assieme all’ex moglie Allison e al figlio Nathan, affronta un viaggio disperato verso un possibile rifugio.