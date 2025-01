The Recruit 2 dal 30 gennaio su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 30 gennaio, è rilasciata alla visione The Recruit 2. La serie tv è rilasciata, in Italia, a partire dalle ore 09:00 circa sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.

The Recruit 2, regista e dove è girata

Appartenente ai generi commedia ed azione, il titolo è una realizzazione delle società Hypnotic, Perfectman Pictures e Lionsgate Television. La seconda stagione arriva a poco più di due anni di distanza dal primo capitolo: esso è stato distribuito nel dicembre del 2022. Le riprese si sono svolte fra gli Stati Uniti e la Corea Del Sud, dove è ambientata la trama dei nuovi appuntamenti.

La sceneggiatura dei nuovi appuntamenti è scritta da Alexi Hawley, Bryan Oh, Hadi Nicholas Deeb, Sue Chung, Maya Goldsmith e Neda Davarpanah. I registi impegnati dietro la macchina da presa, invece, sono Julian Holmes, Jessica Yu, Viet Nguyen, John Hyams ed Alexi Hawley. Il secondo capitolo è composto da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso avviene, li rilascia tutti insieme.

The Recruit 2, la trama

Al centro di The Recruit 2 c’è, come di consueto, Owen Hendricks. Il protagonista, che è ancora una volta interpretato dall’attore Noah Centineo, è un avvocato che lavora per conto della CIA. Un ruolo, questo, che lo coinvolge, spesso e volentieri, in delle questioni spinose e più grandi di lui.

Come già accennato in precedenza, il personaggio principale, questa volta, deve lasciare momentaneamente gli Stati Uniti e trasferirsi in Corea Del Sud.

Spoiler finale

Una volta giunto nel paese asiatico, Owen, nella seconda stagione di The Recruit, è impegnato in un misterioso e molto intricato caso di spionaggio. Al suo fianco, il protagonista può contare sulla presenza di Jang Kyun. Quest’ultimo ha il volto di Teo Yoo ed è un agente sudcoreano, disposto a tutto pur di salvare le persone che ama. Ben presto, i due si rendono conto di non potersi fidare di nessuno, in quanto i veri nemici potrebbero essere degli individui a loro molto vicini.

The Recruit 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Recruit, serie tv la cui seconda stagione è rilasciata, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 30 gennaio, sulla piattaforma streaming Netflix.