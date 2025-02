Imma Tataranni 4 serie tv Rai 1 – trama, cast e quando in onda

Rai 1 propone la serie tv dal titolo Imma Tataranni 4. Si tratta di un prodotto di genere poliziesco con atmosfere comedy.

La produzione è della Turchia. L’anno di realizzazione è il 2023 e la prima stagione della serie si compone di sette episodi in totale, ognuno della durata di 40 minuti circa.

Imma Tataranni film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Amato. Protagonisti principali sono Vanessa Scalera e Alessio Lapice interpretati rispettivamente da Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri. Nel cast anche Pietro De Ruggeri nel ruolo di Massimiliano Gallo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Matera e zone limitrofe nel territorio della Basilicata.

La produzione è della Rai Fiction in collaborazione con Rai Com e Ibc Movie.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Imma Tataranni – trama della serie tv in onda su Rai 1

L’attesa sta per finire: Imma Tataranni 4 si prepara a fare il suo esordio su Rai 1 in prima serata a partire dal prossimo lunedì 23 febbraio. Gli episodi complessivi dovrebbero essere ancora quattro. Naturalmente tutto il cast è confermato.

Nel ruolo della protagonista c’è sempre Vanessa Scalera che in questa quarta stagione vivrà una situazione familiare molto delicata. Intanto viene confermato il triangolo amoroso tra il sostituto procuratore, il marito Pietro e il maresciallo Calogiuri. Un triangolo che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso dalla prima stagione.

Imma Tataranni, come i telespettatori ricordano, ha ceduto alle avance di Calogiuri innamorato di lei fin dalla prima stagione. Intanto Pietro ha tradito più volte la moglie Imma e la stessa Tataranni ha ricambiato con il suo focoso avvicinamento a Calogiuri.

Vediamo adesso gli eventi che accadranno in questa quarta attesissima stagione.

Le questioni amorose si ingarbuglieranno puntata dopo puntata. Non mancheranno i colpi di scena e nella vita di Imma Tataranni potrebbe comparire un altro uomo che si innamora di lei. Questo nuovo personaggio è intenzionato ad avere il sostituto procuratore tutto per sé e ad allontanarlo sia dal marito che da Calugiuri.

Questa new entry sarà particolarmente sgradita agli uomini che dominano nella vita della Tataranni.

Imma e Pietro cadranno in una crisi matrimoniale profondissima. E la quarta stagione racconterà tutti i risvolti di questa crisi che porterà i due partner ad allontanarsi l’uno dall’altra. Nel loro matrimonio non ci sarà più né sentimento, né desiderio di comunicare. Entreranno in gioco altri fattori che influenzeranno molto la quotidianità di Pietro e Imma. Fattori che si inseriscono tra i due partner quando l’amore sta per finire.

Imma Tataranni 4: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Imma Tataranni 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori