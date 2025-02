Tradimento, la puntata del 2 febbraio: trama, cast e curiosità

Domenica 2 febbraio, Canale 5 manda in onda, in prime time, un nuovo appuntamento di Tradimento. La soap, che nella giornata di ieri è stata proposta nel primo pomeriggio della rete ammiraglia, quest’oggi è visibile dalle 21:20 circa.

Tradimento 2 febbraio, regista e dove è girata

Tradimento, produzione originale della Turchia, è realizzata dalla società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nella zona di Istanbul. La sceneggiatura è a cura di Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Murat Saracoglu.

Continuano ad essere ottimi gli ascolti della serie. La scorsa domenica, in prime time, il titolo ha convinto 2 milioni di telespettatori, con il 12,75% di share. Ieri pomeriggio, invece, la soap ha fatto ancora meglio: la puntata che ha preceduto Verissimo ha tenuto compagnia a 2,1 milioni di spettatori con il 18,7% di share.

Tradimento 2 febbraio, la trama

Nel corso di Tradimento del 2 febbraio, la protagonista Guzide scopre che Yesim ha ingannato Tarik, facendogli credere di averlo abbandonato. La realtà, però, è molto differente, in quanto si nasconde a casa di Burcu in compagnia della figlia e ha finto di allontanarsi per renderlo più fragile.

Guzide, non appena lo viene a sapere, va su tutte le furie e mette alle strette Yesim, che non può far altro che raccontare la verità a Tarik. Lui, un po’ a sorpresa, la perdona e prepara un nuovo atto di divorzio, da presentare a Guzide. Una volta finalizzati i documenti, si reca a casa della ex moglie, con la speranza che lei possa mettere la firma agli atti. Una volta giunto a casa del personaggio principale, però, incontra Sezai, invitato a cena.

Spoiler finale

Oylum, nell’appuntamento di oggi, è pronta a cambiare vita e partire in direzione New York. Tolga ha il compito di accompagnarla in aeroporto. Poco prima del decollo, però, la ragazza avverte dei fortissimi dolori ad una mano, al punto da essere costretta a raggiungere il pronto soccorso. Infine, un colpo di scena getta nel terrore tutti: Oylum, infatti, chiama la mamma ma risponde una infermiera, che la informa del fatto che la mamma ha subito un grave incidente.

Tradimento 2 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, il cui nuovo appuntamento è in onda oggi domenica 2 febbraio su Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.