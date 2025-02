C’è posta per te ed Ora o mai più, le puntate del 1° febbraio: da De Filippi Bonolis e Al Bano

Anche il 1° febbraio si è riproposta la consueta sfida del sabato sera fra C’è posta per te ed Ora o mai più. Il primo format, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha stravinto negli ascolti, convincendo 4,8 milioni di telespettatori con il 31,8% di share. Il talent di Marco Liorni, su Rai 1, si ferma a 2,2 milioni di telespettatori con il 16,5% di share.

C’è posta per te 1° febbraio, Paolo Bonolis consola due figli che hanno perso il padre

C’è posta per te del 1° febbraio è iniziata con una sorpresa. Assunta e Giuseppe sono sposati da anni ed hanno tre figli: Angelo, Matilde e l’ultima arrivata, di soli dieci anni. Un giorno, il marito afferma di non sentirsi tanto bene e si sdraia a letto: pochi minuti dopo, perde la vita. Da quel momento in poi, la donna va in lutto e decide di chiudersi in sé stessa. Ora, anche a causa della morte di sua mamma, si è resa conto di non aver dato abbastanza conforto ai figli e, dunque, ha deciso di chiamarli in studio per scusarsi. L’ospite è Paolo Bonolis, che ha regalato ai protagonisti i biglietti per un viaggio a Disneyland Paris.

In seguito, Amerìca e il marito Giuseppe hanno chiamato Donato, padre di lei, e Mirella, la nuova compagna del genitore. Papà e figlia non hanno rapporti da sette anni: per Amerìca la colpa è della matrigna, che ha fatto di tutto pur di allontanare l’uomo. Nella storia non sono mancate le accuse reciproche. Secondo Mirella, infatti, è la figlia che non l’ha mai rispettata, ma Amerìca è convinta che la nuova partner eserciti un controllo pressoché totale sul genitori. Alla fine, fra i fischi del pubblico, Donato sottolinea che la sua priorità è stare con la coniuge e, dunque, chiude la busta.

C’è posta per te 1° febbraio, Al Bano chiamato da due sue vecchie conoscenze (ma lui nega)

A C’è posta per te del 1° febbraio arriva Fausto. Chiama in studio il figlio Lorenzo, che non vede da 9 anni. Lui ha tradito l’ex moglie e ha lasciato casa, ma ha sempre cercato, a suo dire, di fare il padre. Lorenzo, però, lo ha rifiutato quasi in ogni occasione. Parlando con Maria De Filippi, il giovane ammette di aver sofferto tanto per la separazione. Sostenendo di avere bisogno di più tempo, Lorenzo chiude la busta.

Al Bano, poi, incontra Mariangela e Giulia, che sostengono di averlo incontrato negli anni ’60. Lui, però, nega di averle mai viste. Fra risate e canzoni, l’artista parla con una seconda Giulia, una sua fan centenaria. Infine, Francesco chiama Lucia: stavano insieme, ma dopo una lunga serie di tradimenti di lui, la storia è finita. Lei ha incontrato un altro uomo, che però ha lasciato perché consapevole di volere anche Francesco. Per tale motivo, Lucia ha aperto la busta.

Loredana Errore vince su Rai 1

Su Rai 1, invece, si è svolto un nuovo appuntamento di Ora o mai più. Nello show, la vittoria è andata a Loredana Errore, che ha convinto sia i coach che gli spettatori a casa. Seguono, a pari punti al secondo posto, Pago e Pierdavide Carone. In terza posizione c’è Antonella Bucci, mentre in quarta troviamo Valerio Scanu. Quinto Anonimo Italiano, davanti a Matteo Amantia, che inaspettatamente è penultimo. Il fanalino di coda è Carlotta. I protagonisti, nella serata, hanno duettato con degli ospiti, cioè Fabrizio Moro, Audio 2, Mario Biondi e I Cugini di Campagna.