My Home My Destiny, le trame dal 3 al 7 febbraio

Da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, su Canale 5, sono in onda cinque nuove puntate di My Home My Destiny. La soap opera turca è trasmessa tutti i giorni nel pomeriggio, dalle ore 16:50 circa.

My Home My Destiny 3 7 febbraio, regista e dove è girata

My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

In My Home My Destiny del 3 febbraio, la protagonista Zeynep prende una decisione importante: sposare Baris. Inoltre, si augura di riuscire a celebrare le nozze il prima possibile e, per questo, chiede al futuro marito di accelerare i tempi. L’uomo, in un primo momento, è felice. Poco dopo, però, il suo stato d’animo cambia, in quanto ascolta di nascosto una conversazione.

My Home My Destiny 3 7 febbraio, la trama

In My Home My Destiny del martedì, Baris è offeso con Zeynep. Sentendosi preso in giro, sceglie di andare via senza avvisare nessuno. Zeynep, ignara di ciò che sta accadendo, prova a mettersi in contatto con lui, ma Baris non la risponde.

Nella puntata del mercoledì, continua il momento di difficoltà di Baris, oramai sempre più convinto che Zeynep non lo voglia più, in quanto stanco di lui. Con il passare del tempo, l’uomo matura una sorta di ossessione: tornando nella sua villa, ripercorre tutte le fasi difficili della sua esistenza.

Spoiler finale

Nel corso di My Home My Destiny di giovedì, Baris si sfoga con Nuh, che lo ascolta con attenzione e che ammette, a sua volta, di avere paura che la sua relazione possa terminare da un momento all’altro. Infine, il venerdì, Zeynep è preoccupata per Baris e chiede a Nuh se può aiutarla ad organizzare un incontro chiarificatore con il partner.

My Home My Destiny 3 7 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.