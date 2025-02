Endless Love, le trame del 3 e del 4 febbraio

Lunedì 3 e martedì 4 febbraio, su Canale 5, sono in onda due nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap opera turca è trasmessa dalle 14:10 ed ogni puntata dura poco più di mezz’ora, terminando alle 14:45 circa.

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral.

Quelli del 3 e del 4 febbraio sono gli ultimi due episodi di Endless Love ad essere trasmessi nel daytime. Martedì in prima serata, infatti, è possibile vedere il tanto atteso finale di serie. Dal 5 febbraio, il pomeriggio di Canale 5 è occupato da Tradimento, titolo che già da qualche settimana è proposto nel daytime del sabato.

Endless Love 3 4 febbraio, la trama del lunedì

Durante Endless Love di lunedì 3 febbraio, Kemal, seppur a malincuore, è costretto a prendere la decisione di abbandonare la famiglia, nel tentativo di riuscire a salvarsi. Asu, intanto, grazie alla complicità del medico curante, riesce a scappare dal manicomio nel quale era ricoverata oramai da tempo. Inizialmente, la sua uscita dall’istituto doveva essere momentanea, ma la donna ferisce il dottore e riesce a far perdere le sue tracce. Il suo obiettivo, in realtà, è quello di raggiungere Emir. Suo fratello è in condizioni di salute gravissime, a causa di una ferita che ha fatto infezione.

Cosa succede il martedì

Per ciò che concerne la puntata di martedì 4 febbraio, Hakan ed Adem, uno dei suoi agenti, scortano Kemal, Deniz e Nihan nei pressi dell’aeroporto. I protagonisti, non appena raggiungono il terminal, si rilassano, convinti di essere oramai al sicuro. La realtà, però, è decisamente differente: Nihan rimane vittima di un avvelenamento ed, oramai priva di conoscenza, è rapita da due inservienti.

Endless Love 3 4 febbraio, il cast

