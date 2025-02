Lockerbie Attentato sul volo Pan Am 103, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Lunedì 3 febbraio prosegue, con la seconda puntata, la prima stagione di Lockerbie Attentato sul volo Pan Am 103. La serie tv è trasmessa su Sky Atlantic, rete visibile sul canale 110 della piattaforma satellitare.

Lockerbie Attentato sul volo Pan Am 103, regista e dove è girata

La produzione seriale è una realizzazione originale delle società Sky Studios e di Carnival Films. L’ideatore del titolo è David Harrower, che ha scritto anche la sceneggiatura.

La trama, liberamente ispirata alle vicende narrate nel libro The LockerbieBombing: A Father’s Search for Justice di Jim Swire e Peter Biddulph, racconta la vera storia del disastro aereo del Pan Am 103. Il volo, partito da Londra è diretto a New York, è stato distrutto da una bomba, che ha provocato la morte di centinaia di persone. I fatti risalgono al 1988.

I registi sono Otto Bathurst e Jim Loach. Girata nel Regno Unito, la prima ed unica stagione è composta da cinque episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Il quinto ed ultimo appuntamento è proposto, su Sky Atlantic, fra sette giorni.

Lockerbie Attentato sul volo Pan Am 103, la trama

Nel corso del secondo appuntamento di Lockerbie Attentato sul volo Pan Am, per i protagonisti è giunto un momento molto atteso. Dodici anni dopo gli eventi, infatti, Jim e Jane giungono a Camp Zeist, dove è stata allestita l’aula di tribunale nel quale prende il via il processo.

Ben presto, però, la fiducia iniziale viene meno. Ascoltando le udienze, Jim mette in discussione le prove ufficiali presentate a carico degli imputati. Convinto che ci sia qualcosa che non va, opta per indagare da solo e più a fondo.

Spoiler finale

Dopo un processo durato nove mesi, giunge al termine il processo: il tribunale emette le proprie condanne, che lasciano perplessi e feriti i parenti delle vittime. Passano gli anni e il caso, un po’ a sorpresa, si riapre. Negli Stati Uniti, ancora scossi dopo i tremendi fatti dell’11 settembre, un sospettato libico finisce agli arresti.

Lockerbie Attentato sul volo Pan Am 103, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie evento, i cui nuovi episodi sono proposti su Sky Atlantic lunedì 3 febbraio.