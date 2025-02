Endless Love, l’ultima puntata il 4 febbraio: trama, cast e curiosità

Martedì 4 febbraio è trasmessa l’ultima puntata di Endless Love. La soap opera turca, in occasione dell’atteso finale, è visibile dalle 21:20 circa, rigorosamente su Canale 5.

Endless Love ultima puntata, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral.

Con la fine di Endless Love, giunge al termine uno dei titoli di punta della programmazione tv della rete ammiraglia del Biscione. Nel nostro paese, la serie, che ha preso il posto di Terra Amara, ha debuttato nel marzo del 2024 ed inizialmente ha occupato la seconda serata di Canale 5. In seguito, si è spostata sia in prima serata che nel daytime dal lunedì al sabato, raccogliendo ottimi ascolti, convincendo in più di una occasione oltre due milioni e mezzo di telespettatori.

Endless Love ultima puntata, la trama

Nel corso del finale di Endless Love, i protagonisti sono in pena per le condizioni di Nihan. La ragazza, infatti, è stata presa con la forza mentre stava per lasciare il paese. Baran, che l’ha prelevata, porta la giovane all’interno del rifugio di Emir. Mentre Nihan è ancora disorientata viene immobilizzata. Ad Asu è affidato il compito di sorvegliarla. Nel frattempo, Kemal ha compreso che è Adem la spia, ma oramai è troppo tardi.

Spoiler finale

Intanto, durante Endless Love di oggi, martedì 4 febbraio, l’antagonista Emir prende come prigionieri anche Zehir ed Ayhan. In un secondo momento, decide di recarsi in ospedale per farsi curare. Zeynep, a sua volta, è una furia contro l’uomo: desiderosa di vendetta, pensa ad un piano per ucciderlo. Kemal, però, la fa desistere. Il protagonista, infatti, è intenzionato a trovare viva l’amata Nihan e, per questo, è consapevole di aver bisogno di confrontarsi con Emir.

Endless Love ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Endless Love, il cui finale di serie è visibile dalle ore 21:20 circa di oggi, martedì 5 febbraio, in prima serata su Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.