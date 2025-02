Stasera tutto è possibile 2025, la seconda puntata: Mara Maionchi e Carmen Di Pietro tra gli ospiti

Martedì 4 febbraio, il prime time di Rai 2 propone la seconda puntata di Stasera tutto è possibile 2025. Lo show prende il via alle 21:20 circa, subito dopo la fine dello spazio di approfondimento del TG2 Post.

Stasera tutto è possibile 2025 seconda puntata, il record negli ascolti

Al timone di Stasera tutto è possibile 2025, anche nel nuovo appuntamento, torna Stefano De Martino. Il presentatore, al timone del format per la settima edizione consecutiva, è uno dei volti in rampa di lancio della televisione italiana. Ciò soprattutto grazie al successo che sta avendo con Affari Tuoi, game show dell’access prime time di Rai 1, capace di toccare picchi superiori ai 7 milioni di telespettatori.

Il debutto di sette giorni fa ha ottenuto un record di ascolti. Il programma, infatti, ha divertito 2,2 milioni di persone con il 14,2%. In termini di share, si tratta del debutto più alto da quando il format è arrivato in Italia.

La musica grande protagonista

Nella seconda puntata di Stasera tutto è possibile è grande protagonista la musica. Questo, infatti, è il tema della serata, al quale sono dedicate le varie manche. Fra queste è confermata l’oramai iconica Stanza inclinata. In essa, i concorrenti entrano all’interno di una stanza inclinata di 22,5° e sono costretti ad improvvisare sketch comici. Tornano, inoltre, i giochi Serenata Step, Rubagallina, Segui il labiale e STEP Challenge.

Nel programma, produzione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time ed Endemol Shine Italia, tornano i membri del cast fisso. Per questo, gli spettatori a casa e quelli presenti nell’Auditorium di Napoli si divertono grazie a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina. A loro si aggiunge Vincenzo De Lucia, che questa settimana propone la parodia di Mara Maionchi e di Maria De Filippi. Confermati anche il Panda, mascotte del programma animata da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Stasera tutto è possibile 2025 seconda puntata, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti presenti nella seconda puntata di Stasera tutto è possibile, visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play. In primis c’è Mara Maionchi, celebre discografica e da anni volto amatissimo di vari format tv, nonché voce italiana dell’Eurovision Song Contest. Attesa, poi, la showgirl Carmen Di Pietro, che con le sue imitazioni tanto divertenti quanto poco riuscite è stata fra le protagoniste dell’ultima edizione di Tale e quale show. Torna, anche nel nuovo appuntamento, l’attore partenopeo Peppe Iodice. Il parterre si conclude con Ciro Priello, conduttore e membro dei The Jackal, e con l’attrice Giulia Vecchio.