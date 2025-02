Un’altra nottataccia serie tv su Rai Play: trama e cast

Mercoledì 5 febbraio, su Rai Play, è possibile vedere Un’altra nottataccia. La serie tv appartiene al genere commedia.

Un’altra nottataccia, regista e dove è girata

Un’altra nottataccia è una produzione originale di Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Tale direzione della TV di Stato ha realizzato il titolo in collaborazione con la società iCompany.

Il progetto è decisamente innovativo ed ambizioso: si tratta di un vero e proprio show, che mischia al proprio interno elementi tipici della fiction con quelli della stand up comedy, del teatro e della musica live. Il risultato è una presa in giro del mondo dello spettacolo, che vanta fra gli autori Marco Conidi, Ermano Labianca, Paolo Logli e Guglielmo Poggi. La regia, invece, è firmata da Francesco Ebner. La serie è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 40 minuti. Rai Play le ha rilasciate tutte insieme, il 5 febbraio.

Un’altra nottataccia, la trama

Al centro di Un’altra nottataccia vi sono le nuove imprese dell’Orchestraccia. La band romana, guidata da Marco Conidi, mette a punto un piano per diventare famosa. Su suggerimento di un consigliere misterioso, i protagonisti decidono di percorrere un itinerario sotterraneo, raggiungere la Rai ed entrare, per occupare in maniera abusiva, lo studio che ogni settimana accoglie Domenica In, storico contenitore guidato da Mara Venier. Qualcosa, tuttavia, non va come previsto.

Spoiler finale

In Un’altra nottataccia, il gruppo musicale sbaglia i propri calcoli e finisce all’interno dello studio di A sua insaputa, uno show della cosiddetta “tv del dolore” guidato da Carolina Di Domenico e in crisi di ascolti. Inevitabilmente, tale invasione provoca una serie di sgradite conseguenze.

La padrona di casa, in particolare, fa di tutto pur di provare a scacciare i musicisti, chiedendo prima aiuto ai vertici della TV di Stato e poi ad una bizzarra gang di persone poco raccomandabili. Conidi e colleghi, però, possono contare sul sostegno di Greg, manager in cerca di gloria.

Un’altra nottataccia, gli ospiti

In Un’altra nottataccia, poi, l’Orchestraccia trova il supporto di un improvvisato casting manager. Quest’ultimo convoca una serie di ospiti che si esibiscono in live con i musicisti protagonisti, nel tentativo di convincere la Rai a concedergli un programma televisivo. Fra gli altri, sono coinvolti nel progetto artisti del calibro di Piero Pelù, Leo Gassman, Ermal Meta, Paola Minaccioni, Frankie hi-nrg mc, Gaetano Curreri e Ditonellapiaga. Infine, è da segnalare la partecipazione di Gigi Marzullo, scrittore e storico volto delle trasmissioni notturne del servizio pubblico.