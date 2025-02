La Promessa, trame dal 10 al 16 febbraio

Da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, Rete 4 manda in onda nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile nella fascia oraria del preserale, dalle 19:35 circa.

La Promessa 10 16 febbraio, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione originale delle società Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì, Romulo affida a Salvador il compito di organizzare le ricerche di Gregorio all’interno della tenuta, senza avvisare Petra. La servitù partecipa dividendosi in coppie, ma gli sforzi non portano ad alcun risultato. Il martedì, Tadeo presenta Adriano a Catalina per consigli sulla gestione dei suoi terreni. Lui, però, rifiuta di ascoltare la donna e fra i due, ben presto, nascono delle incomprensioni.

La Promessa 10 16 febbraio, la trama

Ne La Promessa del mercoledì, Gregorio entra, di nascosto, da Pia e le chiede dove si nasconde il bambino. Lei, intimorita, decide di raccontare una menzogna. Ciò non placa le ire dell’uomo, che prima di scappare la minaccia.

Il giovedì, tutta la servitù si mobilita per stare vicino a Pia. L’unica che non si impegna in tal senso è Petra, che desidera che la donna abbandoni al più presto la tenuta.

Durante La Promessa di venerdì, Ricardo scopre Santos mentre sta molestano Vera. Pia è sempre più demoralizzata per ciò che è successo e la sua condizioni desta più di qualche preoccupazione.

Cosa succede il sabato e la domenica

Ne La Promessa di sabato, Martina diffida del conte Ayala e si oppone con tutte le forze al matrimonio della mamma. In contemporanea, Cruz accusa Alonso per aver causato l’isolamento sociale della famiglia. Infine, la domenica, Pia è disperata al punto che si toglie la vita. Jana è distrutta per quello che è successo e ben presto la notizia si diffonde nel palazzo. Il marchese, per evitare la nascita di scandali, ordina a tutti di raccontare che Pia si è allontanata dalla tenuta.

La Promessa 10 16 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica, su Rete 4 ed in streaming e on demand su Mediaset Infinity.