La Promessa, le trame dal 17 al 23 febbraio

Da lunedì 17 a domenica 23 febbraio, Rete 4 manda in onda nuovi appuntamenti de La Promessa. La programmazione tv italiana della soap opera spagnola procede con gli episodi al via alle 19:30 circa.

La Promessa 17 23 febbraio, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione originale delle società Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 17 febbraio, Alonso e Maria Antonia hanno un avvicinamento, che sfocia con un bacio. Lei, subito dopo, inizia ad avere dei ripensamenti e si pente per ciò che ha fatto. Lope non vuole dire a Salvador cosa è successo, mentre Virtudes non intende fare pace con Simona. Il martedì, Alonso conferma che la sepoltura di Pia è avvenuta. Fra Alonso e Maria Antonia è forte la tensione e l’imbarazzo, che destano in sospetti in Lorenzo.

La Promessa 17 23 febbraio, la trama

La settimana de La Promessa procede il mercoledì. Jana costringe Cruz ad una scelta molto importante, ma la marchesa, prima di agire, parla con la propria governante. Petra perpetua delle azioni di sopruso contro la servitù, arrivando addirittura ad impedire loro di piangere il decesso di Petra. Il giovedì, Catalina ha dei ripensamenti e soffre di sensi di colpa per i suoi comportamenti. Sceglie, allora, di provare a rimediare.

Nel corso della puntata de La Promessa di venerdì, Curro è determinato a rimanere in trincea e combattere. Manuel, però, teme che possa perdere la vita e confessa i suoi timori con Josè, che mette in atto un piano per far cambiare idea al ragazzo.

Cosa succede il sabato e la domenica

Durante La Promessa di sabato, Ricardo propone un omaggio delle amiche a Pia al camposanto. Il marchese, però, non vuole dare nell’occhio e Petra si oppone. Infine, domenica, Vera tenta di capire ciò che sta avvenendo a Lope. Lui confessa di essere preoccupato perché ha maturato dei debiti con persone pericolose.

La Promessa 17 23 febbraio, il cast

