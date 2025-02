The White Lotus 3 dal 17 febbraio su Sky Atlantic: trama, cast e curiosità

Dopo il debutto avvenuto negli Stati Uniti nelle scorse ore, esordisce anche in Italia la serie The White Lotus 3. Il titolo, nel nostro paese, è proposto su Sky Atlantic, rete visibile al canale 110 di Sky.

The White Lotus 3, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione di The White Lotus sono Pallogram, The District e Rip Cord Productions. La terza stagione della fiction è una delle più attese del 2025. In precedenza, infatti, la produzione seriale ha ottenuto importanti riconoscimenti, fra cui un Emmy Awards ed un Golden Globe, entrami ricevuti in quanto Miglior miniserie.

Dopo le Hawaii del primo capitolo e la Sicilia della seconda stagione, i set di The White Lotus 3 sono stati posizionati in Thailandia. In particolare, le riprese si sono svolte soprattutto fra Bangkok e Phuket. Come di consueto, la serie tv è diretta da Mike White, che ha scritto anche la sceneggiatura. La terza stagione è composta da otto puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di programmazione, Sky Atlantic ne trasmette una alla settimana, nel prime time del lunedì.

The White Lotus 3, la trama

Al centro di The White Lotus, anche nella terza stagione, ci sono un gruppo di persone che, per un motivo o per l’altro, si ritrovano tutte insieme all’interno di un resort. I protagonisti sono seguiti nelle loro vicissitudini per una settimana.

Al centro della storia ci sono, in primis, tre amiche, che dopo qualche tensione hanno deciso di partire in Thailandia per rinforzare il loro legame. I nomi delle giovani sono Kate, Laurie e Jaclyn.

Spoiler finale

Durante The White Lotus 3, le vicende delle tre si intrecciano con quelle della famiglia Ratliff, capeggiata dall’uomo d’affari Timothy e dall’ambiziosa moglie Victoria. Hanno tre figli: Saxon, che lavora al fianco del padre, Piper, specializzata negli studi religiosi e Lochlan, all’ultimo anno di liceo. La villeggiatura riserverà, a tutti loro, delle sorprese che li costringeranno a riflettere su tematiche come la morte e la spiritualità.

The White Lotus 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di The White Lotus, in onda su Sky Atlantic a partire dalle ore 21:20 circa di oggi, lunedì 17 febbraio.