Via dei Matti n°0, le puntate dal 17 al 21 febbraio: fra gli ospiti Michele Riondino e i Baustelle

Da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio sono in onda, su Rai 3, nuovi appuntamenti di Via dei Matti n°0. Il programma, curato da Ballandi per Rai Cultura, è visibile tutti i giorni dalle ore 20:20 circa.

Via dei Matti n°0 17 21 febbraio, il lunedì omaggio a Michael Jackson

Il format, fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play, è condotto da Valentina Cenni e Stefano Bollani. I due sono anche i creatori del programma, che hanno ideato con la collaborazione di Fosco d’Amelio, Ogni appuntamento ha una durata di circa 20 minuti. Cenni e Bollani, durante tutte le puntate, mostrano al pubblico il loro universo musicale, fra esibizioni, improvvisazioni, dialoghi e duetti con ospiti nazionali e internazionali. La scenografia è di Federica Luciani, mentre la regia è a cura di Alessandro Tresa.

Durante Via dei Matti n°0 di lunedì 17 febbraio è in programma un omaggio ad uno degli artisti più noti ed amati della storia della musica. Stiamo parlando di Michael Jackson, re del pop che, secondo le stime, ha venduto circa un miliardo di copie in tutto il mondo. Per parlarne è dato il benvenuto all’attore Michele Riondino.

Chi c’è il martedì e il mercoledì

Durante Via dei Matti n°0 di martedì, la coppia composta da Bollani e Cenni celebra Elis Regina. Scomparsa nel 1982, è stata fra le interpreti principali della musica popolare brasiliana. Per il suo carattere e la qualità artistica è divenuta, in breve tempo, un’icona sia in patria che nel resto del pianeta. Elis Regina è ricordata dalle As Madalenas, duo delle più attive interpreti della musica brasiliana in Italia.

Nella puntata del mercoledì, la serata è dedicata a George Gershwin, compositore e pianista statunitense, emblema del jazz ed autore di sinfonie molto note come Rapsodia in blu e Un americano a Parigi. Bollani e Cenni ne parlano con Anat Cohen, clarinettista.

Via dei Matti n°0 17 21 febbraio, le altre puntate settimanali

La settimana dal 17 al 21 febbraio procede giovedì, quando a Via dei Matti n°0 è dato spazio a Sergei Prokofiev, compositore russo che ha rifiutato per tutta la vita le etichette e che ha realizzato opere teatrali molto importanti, come Guerra e Pace. Per omaggiarlo ci sono i Baustelle. Infine, il venerdì, il format di Rai 3 dedica la puntata al cantante brasiliano Chico Buarque. In studio, per l’occasione, c’è Tommaso Novi, cantautore, pianista e fischiatore, che in carriera ha affiancato maestri come Nicola Piovani.